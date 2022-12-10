部分出國機票團費變便宜 旅行社：市場M型化發展

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（中央社記者江明晏台北10日電）不少民眾發現近期部分出國機票、團費變便宜，業者指出，航空運能復甦中，加上非過年離峰檔期促銷，部分團費價格降2到3成，甚至更多，不過高檔團體需求暢旺，市場呈M型化發展。

疫情陰霾漸離，國內邊境在10月中旬解封，跨境旅遊市場再度注入生機，但解封初期不少民眾因機票和團費變貴而卻步。不過，近期出國團費和機票價格出現鬆動，以國人最常去的日本為例，12月台北飛東京的來回機票售價新台幣7500元起，飛札幌8600元起，都比解封初期便宜許多。

觀察旅行社推出的12月國外團體行程，雄獅旅行社的日本九州雙溫泉5日售價2萬8888元、燦星旅推出搭乘虎航直飛新潟的日本東北團4日遊最低2萬7900元、鳳凰旅遊推出的11天土耳其團快閃價6萬元有找，都已接近疫情前的團費水準，價格似乎已不構成民眾出國卻步的理由。

中央流行疫情指揮中心考量國內疫情趨緩且穩定可控，決定從今天零時起取消入境人數限制。鳳凰旅遊總經理卞傑民對中央社記者表示，解封後市場經歷磨合期，除了過年期間的正常漲價，離峰時間已開始下修原先預估的不確定性成本，加上取消入境人次限制、航空量能逐步恢復中，航班機位增加，都有助於機票和團費下降。

雄獅旅遊副總經理單葑表示，解封後跨境旅遊重新啟動，旅展銷售業績旺，加上過年10天連休推升買氣，以歐洲長線和亞非、澳洲線及日本線為主，其中日本團銷售已達8、9成；不過，旅展過後行程銷售狀況稍見停滯，旅行社因應市場進行滾動式調整和包裝，如針對韓國、東南亞等地區調降售價達2到3成，甚至更多。

舉例來說，雄獅有些過年韓國團售價比疫情前還便宜，費用從4萬多元下降至2萬多元，以刺激買氣；先前有些以家庭旅遊為主的東南亞團，在過年售價達6萬多元，今年都下修到3萬多元。

此外，疫情讓跨境旅遊沉寂近3年，單葑觀察，「市場上團費價格呈現M型化發展」，雄獅高價精緻的團體很早就銷售一空，顯見高價旅遊市場十分暢旺，雄獅推出的產品也命中這波需求。

卞傑民也指出，解封後，「有錢有閒」的出遊潮客群發動，不少業者掌握這波商機，推出相當高價且精緻、動輒30萬元起跳、甚至高達百萬元的產品。而另一方面，在部分離峰時段，旅行社可能因為包機或是飯店合約，有銷售上的壓力，因此會出現比疫情前更為便宜的團體費用，「雖然不是普遍現象，但消費者仍可把握撿便宜」。

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展望後續，卞傑民指出，由於航空公司計畫都提前半年，預估明年第2季價格趨於疫前水準的狀況會更明確，包機的穩定度也會越來越高；但是各地區的旅遊旺季，如日本櫻花季和歐洲鬱金香花季等，價格應該還是會有所波動。

單葑表示，旅遊團費和機票長遠來看一定會回歸市場機制，目前航空公司運能逐步放大中，航點也持續增加，看好半年後價格較能回歸正常的市場機制。（編輯：張良知）1111210