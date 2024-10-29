日本仍為旅客最愛 農曆春節長程線售逾9成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北29日電）ITF台北國際旅展將在本週五登場，旅遊業者分析，接下來的旅遊趨勢仍以日本為主，而明年農曆春節有9天長程線的銷售都已破9成，價格方面則預期不會上漲太多。

ITF台北國際旅展於11月1日至4日將在台北南港展覽館一館登場，展出規模達1500個攤位。

可樂旅遊副總經理林冠賢接受媒體訪問表示，明年的旅遊趨勢其實都差不多，不論是團體旅遊或自由行，日本還是旅客最喜愛的國家之一，而韓國也受到旅客青睞，釜山又比首爾好，研判跟售價有關。

東南亞方面，林冠賢指出，越南一直都不錯，泰國則在免簽效應下吸引越來越多的旅客，長程線狀況也類似，不過消費者明顯以主題性旅遊為主，像是極光、F1賽車等。

雄獅旅遊媒體關係部總經理單葑指出，接下來的銷售主力還是在明年的農曆春節，加上連假效益下，長程線受惠最多，美加線因為航空公司增班加溫，明年農曆春節檔期都已經銷售一空，將會尋求增加機位。

單葑說，歐洲、東南亞的部分也已經有9成銷量，而日本韓國因為上架時間較晚，目前銷售量為5成，並以日本的賣況最佳。

至於價格方面，林冠賢說，大部分區域價格持平，不過日本比較熱門的地點價格仍有上揚，像是大阪價格就比較高一點，韓國則因為供給充裕，價格平穩甚至下修；單葑指出，明年價格趨於回穩，研判漲幅不會太大，會取決於機位跟旅客需求。

各家業者也下殺優惠，像是五福旅遊韓國首爾行程新台幣2萬1900元起，旅展享第2人減3000元；喜鴻假期「雙戲雪首爾5日」旅展優惠價3萬9900元起，第2人最高減8000元；可樂旅遊則推出韓國5日遊萬元有找的行程，旅展期間每日也將限量推出日本環球影城買一送一的優惠。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鳳凰旅遊推出歐洲線、土耳其最高第2人減1萬，春節檔期紐澳線第2人最高現省6000元的旅展優惠；KKday推出韓國、日本、泰國機票免萬元，機加酒、迷你團商品現場下單現折1000元，郵輪產品早鳥價每房最高折6000元，旅展現場下單再折3000元。

雄獅旅遊推出季節限定「楓紅首爾樂天小旅行4日」免萬元，更首度推出JR九州36+3列車保證席次，可體驗黑豚料理與砂蒸浴；長汎旅行社「香港3天2夜機加酒自由行」最高享折扣1055元，再加碼抽機票；易飛旅遊限時下殺，國外團體行程最高買一送一，國內旅遊第4人免費等。（編輯：陳政偉）1131029