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疫後旅遊新藍海 大型活動觀光經濟正夯
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活動觀光經濟2 / 媽祖遶境也吸引外國人 特色活動助攻觀光行銷

2025/4/20 10:44（4/20 11:16 更新）
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大甲鎮瀾宮媽祖遶境嘉義新港8日上午在奉天宮前廣場舉行祝壽大典，奉天宮四周道路擠滿香客。（中央社檔案照片）
大甲鎮瀾宮媽祖遶境嘉義新港8日上午在奉天宮前廣場舉行祝壽大典，奉天宮四周道路擠滿香客。（中央社檔案照片）

想要好好看一場表演、看一場球賽…，目前巨星演唱會或棒球台灣隊出場，常常一票難求，許多人為了追星、精彩比賽、媽祖遶境、同志遊行、大型會展等等，會安排旅遊計畫或專程出國。在國際旅遊趨勢報告中，大型活動吸引旅客的效應，比疫情前更強大，人潮帶來龐大商機，也是促進觀光的新藍海。

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（中央社記者余曉涵台北20日電）媽祖遶境進香規模一年勝過一年，外國人也來了，業界注意到，媽祖遶境在入境旅遊突起，學者專家認為，大型民俗慶典、電腦展、運動競技、同志遊行等，很適合介紹給國際旅客。

宗教民俗活動的魅力不容小覷，世新大學觀光系副教授陳家瑜告訴中央社記者，像是媽祖遶境進香，有民俗采風也有特殊體驗，很類似巴西嘉年華、威尼斯面具節，宗教文化底蘊深厚，對異國旅客具有很強的吸引力。

從旅遊產品銷售來看，媽祖遶境在國外的知名度逐漸打開，雄獅旅遊媒體關係部總經理單葑表示，大甲媽祖遶境、白沙屯媽進香，在入境旅遊這塊算是異軍突起，不止鄰近香港、馬來西亞的旅客慕名參加，也遇過以色列的遊客想來台灣報名參加媽祖遶境。

台灣觀光協會秘書長鐘逸寧認為，台灣的媽祖遶境是國家無形文化資產，其他包括鹽水蜂炮、平溪放天燈、屏東燒王船等民俗慶典，以及國際賽事認證的萬金石馬拉松、規模日益壯大的台灣同志遊行等，既在地又國際化，在外國人眼中也別具特色。

此外，國際龍舟競賽是具有文化特色的比賽，台灣入境旅遊協會理事長張詩怡補充，還有平溪放天燈，也受到很多外國旅客喜歡。靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰則說，台灣燈會也是很好的亮點之一。

媽祖遶境進香是數十萬人的年度盛事，棒球是國球，台灣更以半導體產業聞名全球，黃正聰分析，世界棒球經典賽相關賽事、台北國際電腦展等，達到一定規模而且有話題，吸引不同客群；還有台灣是蘭花王國，國際蘭展及花博也會吸引旅客造訪。

觀光署長周永暉說，當大型會議展覽在台灣舉辦，爭取國際旅客來台出差洽公，順道觀光旅遊，是觀光署目前重點攬客對象。

周永暉指出，觀光署爭取舉辦第一屆世界賞鳥博覽會今年9月在台中舉行，以及東海岸的「月光．海音樂會」等，都是很有亮點的活動，預期也會吸引旅客來台從事生態旅遊，或是享受月光音樂沙灘的度假浪漫氣氛。

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周永暉認為，大型活動是一個點，帶動區域旅遊就會是一條線，因此觀光署要把點變成線，才能有更好的旅遊體驗提供更多的旅客造訪，例如國際自由車環台公路大賽與國際接軌，觀光署也在自行車旅遊方面推廣16條多元路線，積極串接推廣低碳旅遊。

大型活動需要相關配套，周永暉指出，疏散人潮是個課題，現在很多會展、演唱會、運動賽事，單場可以吸引1萬到3萬人甚至更多的人潮，因此散場安全疏散就是觀光署要協助地方政府很重要的工作。（編輯：陳清芳）1140420

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平溪放天燈、媽祖遶境等民俗宗教活動，吸引外國人目光，觀光學者及旅遊業者認為，適合介紹給國際旅客來台體驗。（觀光署提供）中央社記者余曉涵傳真 114年4月20日
平溪放天燈、媽祖遶境等民俗宗教活動，吸引外國人目光，觀光學者及旅遊業者認為，適合介紹給國際旅客來台體驗。（觀光署提供）中央社記者余曉涵傳真 114年4月20日
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