新港奉天宮祝壽大典國際化 越南籍學生跳六佾舞

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（中央社記者蔡智明嘉義縣12日電）新港奉天宮今年媽祖祝壽大典國際化，六佾舞演出將由吳鳳科技大學越南籍學生擔綱，今天在奉天宮舉行開訓儀式。校方說，期待學生了解與認識台灣媽祖信仰，促進文化交流。

吳鳳科大觀光休閒系越南籍學生學習六佾舞開訓儀式，由新港鄉長葉孟龍與奉天宮董事長何達煌賦予學生「笛鑰」表示開始訓練，另由吳鳳科技大學校長蔡宏榮授予學生「節杖」表示需要守「禮節」，全體與會人員向媽祖行禮後完成儀式。

蔡宏榮接受媒體聯訪表示，此次共有觀光系一、二年級50幾名越南籍學生參加媽祖祝壽大典表演六佾舞，期待他們對台灣媽祖信仰有更深入了解與認識，並能與所學的觀光休閒知識結合。

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蔡宏榮說，因少子化因素，外籍生學校占學生數很大比例，目前吳鳳科大是雲嘉地區招收外籍生最多的學校，越南籍學生約1000多人，校方盡力提升外籍學生的能力，讓他們與在地的企業、產業鏈結，同時多接觸台灣的文化。

何達煌表示，新港奉天宮每年媽祖聖誕「祀典三獻大禮」都會依古禮舉行，特別考證「大清禮儀彙典」遵照古禮重現清康熙年間由康熙皇帝御賜的祀典科儀盛況。典禮分為禮、樂、佾、唱四部，全部動員將近300名男女學生擔任。（編輯：郭諭儒）1140312