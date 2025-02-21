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破520萬人次朝聖 北港燈會延至3/2還抽IPAD

2025/2/21 10:50（2/21 11:31 更新）
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2025年北港燈會透過燈光藝術點亮北港朝天宮剪黏、交趾陶與雕梁畫棟成活動亮點；縣府決定將燈會延長至3月2日，並加碼推出賞燈抽IPAD活動。（雲林縣文觀處提供）中央社記者蔡智明傳真 114年2月21日
2025年北港燈會透過燈光藝術點亮北港朝天宮剪黏、交趾陶與雕梁畫棟成活動亮點；縣府決定將燈會延長至3月2日，並加碼推出賞燈抽IPAD活動。（雲林縣文觀處提供）中央社記者蔡智明傳真 114年2月21日
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（中央社記者蔡智明雲林縣21日電）雲林北港燈會今年以「粼光遶境」為主題，1月24日開展至今吸引超過520萬人次參觀。縣府決定將燈會延長至3月2日，並加碼推出賞燈抽IPAD活動，歡迎民眾抓住機會造訪北港。

雲林縣文化觀光處今天發布新聞稿表示，今年北港燈會創下超過520萬人次參觀人潮，充分展現北港燈會作為台灣燈會發源地的文化價值與觀光吸引力。縣長張麗善決定將燈會展期延長至3月2日，讓更多民眾能感受北港燈會獨特魅力。

文化觀光處長陳璧君指出，北港燈會以「粼光遶境」為主題，延續朝天宮媽祖信仰文化，象徵「來自海上的光」，結合當代藝術點亮歷史建築朝天宮，讓燈會成為「藝術遶境」一部分。

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陳璧君說，北港燈會設10大燈區，展示超過30組來自國內外藝術家與在地藝師創作，歡迎全國民眾把握最後兩週展期時間，造訪北港賞花燈、拜媽祖、品嚐美食，還有機會將IPAD帶回家。

文觀處表示，只要按讚官方FB指定燈會貼文，分享到個人主頁並設為公開，標記2位好友並上傳在北港燈會照片，留言「2025北港燈會好好逛」有機會中獎。活動詳情至文觀處官網、Facebook粉絲專頁或慢遊雲林官網查詢。（編輯：孫承武）1140221

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雲林北港燈會2025年以「粼光遶境」為主題，1月24日開展至今吸引超過520萬人次參觀。（雲林縣文觀處提供）中央社記者蔡智明傳真 114年2月21日
雲林北港燈會2025年以「粼光遶境」為主題，1月24日開展至今吸引超過520萬人次參觀。（雲林縣文觀處提供）中央社記者蔡智明傳真 114年2月21日
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