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大甲媽Bobi Run開跑 逾2千人參加還有推嬰兒車挑戰

2025/3/30 13:12（3/30 13:36 更新）
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2025大甲媽Bobi Run活動30日開跑，上午自大甲鎮瀾宮出發，參與活動民眾無畏風雨，穿起雨衣共襄盛舉。（台中市政府運動局提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年3月30日
2025大甲媽Bobi Run活動30日開跑，上午自大甲鎮瀾宮出發，參與活動民眾無畏風雨，穿起雨衣共襄盛舉。（台中市政府運動局提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年3月30日
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（中央社記者趙麗妍台中30日電）台中大甲鎮瀾宮媽祖4月4日起駕遶境，「2025大甲媽Bobi Run」今天上午歡樂起跑，為遶境活動揭開序幕，現場超過2200人共襄盛舉，還有民眾推著嬰兒車一起挑戰。

台中市政府運動局今天發布新聞稿表示，運動局長游志祥一早到場為跑者打氣，「2025大甲媽Bobi Run」結合宗教文化與在地觀光的運動饗宴，除推廣在地文化，也吸引不少民眾從此投入路跑運動，成為台中酷城市酷運動的特色運動文化之一。

游志祥指出，「大甲媽Bobi Run」邁入第14年，已是每年媽祖出巡前開路祈福活動，路線10公里雖然不長，卻富含文化底蘊，跑者登上鐵砧山好漢坡，從山上飽覽大甲美麗田園景緻，定能體會「有走有保庇、愈走愈健康」成就感。

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一早大甲下起雨，參加路跑民眾穿上雨衣參加活動，無懼風雨。主辦單位說明，此次活動自大甲鎮瀾宮出發，到鐵砧山登頂後再折返下山，考量許多親子、家庭一起報名參加，沿線設置接駁車，民眾可考量自身狀況選擇搭乘，也可在鐵砧山上進行闖關遊戲，享受邊跑邊玩樂趣。

沿途補給站提供在地糕餅美食，給跑友們補充能量，會場也有媽祖Q版立牌供大家打卡留念，希望跑者都愉悅享受運動樂趣。（編輯：陳仁華）1140330

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