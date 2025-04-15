大甲媽遶境清水高中廁所髒亂 學生怒批丟光媽祖臉

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（中央社記者趙麗妍、吳哲豪台中15日電）大甲鎮瀾宮媽祖遶境，民眾追媽祖沿途卻製造髒亂。彰化市清出逾5噸垃圾，台中清水高中開放廁所供使用，地上滿是垃圾、排泄物，學生還得打掃，怒批「把媽祖的臉都丟光」。

鎮瀾宮今天透過文字稿回應，未來活動過後，將由校方委外聘請清潔人員打掃，廟方再提供相關資源，避免對學生造成困擾。

清水高中學生在網路發文指出，上廁所後垃圾丟整地，洗手台也是，甚至有排泄物在地板，痛批「我們不是休息站好嗎」「把媽祖的臉都丟光了」，有學生提到，打掃時臭味在樓梯都聞得到，夠噁心的。

清水高中校長蕭建華告訴中央社記者，大甲媽祖遶境活動，校園在4月12、13日開放廁所提供民眾使用，週一學生上學發現廁所被弄得一團亂，還得打掃難免有氣。希望民眾參與盛事，也要發揮公德心，校園為友善空間提供民眾使用，也應體諒學生打掃辛苦。

鎮瀾宮指出，感謝清水高中提供校園空間供香客使用，未來廟方會持續並更努力呼籲香客，應該要珍惜所有自發性提供的資源，共同維護廁所及休息空間，保持環境衛生，不要亂丟垃圾。

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大甲媽祖鑾轎11日在彰化市區遶境，彰化市清潔隊出動50名隊員，跟隨鑾轎在市區大街小巷及宮廟，清掃鞭炮灰及垃圾，共清掃垃圾量4210公斤、回收量1050公斤，合計5260公斤，和去年的4210公斤相比增加約1000多公斤，清潔隊員掃到清晨6時才完成。

有民眾在臉書發表意見指出，外地來的信眾帶來滿地的垃圾、製造髒亂，相信媽祖也不樂見。也有人認為，宮廟應負起責任一起打掃，而不是製造髒亂。（編輯：郭諭儒）1140415