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醉男搶大甲媽娘傘 與隊友發生衝突警方開罰

2025/4/14 09:39（4/14 09:49 更新）
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台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動。13日鎮瀾宮廟前廣場入夜後開始有信徒聚集，觀看陣頭與宮廟進香。中央社記者蘇木春攝 114年4月14日
台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動。13日鎮瀾宮廟前廣場入夜後開始有信徒聚集，觀看陣頭與宮廟進香。中央社記者蘇木春攝 114年4月14日
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（中央社記者趙麗妍台中14日電）台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香今天凌晨回鑾安座。12日媽祖鑾轎行經沙鹿區，有酒醉男子因爭相扶持娘傘，和同隊成員發生推擠，警方先行制止後續調查，相關人等將依法開罰。

台中市大甲媽祖遶境進香活動已劃下句點。網傳大甲媽祖進香活動，12日晚間有民眾發生肢體衝突。清水警分局今天透過文字稿說明，13日分別通知相關人等到案接受調查，全案依違反社會秩序維護法第87條加暴行於人，依法裁罰。

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警方指出，此案發生在12日晚間9時50分，媽祖鑾轎行經沙鹿區中山路，有接轎團體因其中1名成員酒醉欲爭相扶持娘傘，而與同團體成員發生推擠，進而爆發肢體衝突。在場員警見狀立即趨前制止，將雙方當事人隔離，確保進香隊伍順利行進。

清水警分局員警迅速掌握32歲邱姓男子、32歲施姓男子等2名涉案男子身分，13日分別通知到案接受調查，全案依違反社會秩序維護法第87條加暴行於人，依法可處新台幣1萬8000元以下罰鍰。（編輯：張銘坤）1140414

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