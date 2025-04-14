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大甲媽祖遶境回鑾延遲逾2小時 信徒簇擁返廟安座
首頁 / 社會

大甲媽祖回鑾發生2起推擠衝突 警逮涉案5人偵辦

2025/4/14 01:59（4/14 02:11 更新）
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台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動13日鑾轎回鑾途中，行經大甲市區時發生2起推擠衝突，警方獲報後調查釐清。中央社記者蘇木春攝 114年4月14日
台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動13日鑾轎回鑾途中，行經大甲市區時發生2起推擠衝突，警方獲報後調查釐清。中央社記者蘇木春攝 114年4月14日
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（中央社記者蘇木春台中14日電）台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動昨天晚間回鑾途中，在大甲市區內發生2件推擠衝突事件，其中1件經員警當場帶回涉案5人偵辦，另1件待警方調閱監視器後調查釐清。

大甲媽祖昨天回鑾，晚間媽祖鑾轎行經大甲區2處地點時，分別發生推擠衝突事件，有網友拍下過程影片並貼上網，引發網友熱議。

台中市警局大甲分局今天表示，昨晚10時43分，媽祖鑾轎行經大甲區三民路與德興路口時，因路口的香案成員爭相接轎，與鎮瀾宮秩序組成員推擠衍生互毆事件。

護轎警力立即上前制止，並啟動快打機制通報線上警力前往，現場經警方介入弭平衝突，並於晚間11時20分將涉案的5人帶回警局調查。

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另外，昨晚9時48分，媽祖鑾轎行經大甲區文武路時，有不明團體因爭相接轎引發推擠，後因施放鞭炮致群眾散場。警方表示，依網路影像初步判斷確有發生推擠事件，是否觸犯相關法令，待後續調閱監視器後調查釐清。

大甲媽祖4日晚間10時45分起駕，展開9天8夜的遶境進香之旅，途經台中、彰化、雲林、嘉義4縣市，全程長達340多公里。媽祖鑾轎於今天凌晨1時多返回廟內安座，進香活動劃下句點。（編輯：何宏儒）1130414

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