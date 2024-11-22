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最想體驗的觀光列車 福森號奪冠

2024/11/22 11:19
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（中央社記者余曉涵台北22日電）雄獅旅遊今天公布2025年風格旅遊趨勢大調查，調查顯示，旅客明年最想去的新興航點城市是米蘭及布拉格，最想體驗的台灣觀光列車是福森號。

雄獅旅遊與欣傳媒共同打造的風格旅遊節從23日起在台北松山文創園區登場，活動以「混搭由我，感官漫遊」為主題，設有異國市集、風味美食、公車走讀，並邀請歌手馬念先、魏如昀、片山涼太等人到場開唱。

雄獅旅遊今天在記者會公布2025年風格旅遊趨勢大調查，調查中發現，在國際郵輪品牌方面，以台灣為母港，旅客最想搭乘的是公主郵輪，其次是挪威郵輪奮進號，歌詩達郵輪則排第3；飛航郵輪部分，旅客最想搭的則是迪士尼郵輪、銀海郵輪及挪威郵輪。

航空公司新航點方面，雄獅旅遊欣傳媒總經理單葑指出，40歲以下的旅客明年最想去的新興航點城市是米蘭，41歲到60歲則是最想造訪布拉格。

單葑指出，觀光列車也是現在旅客的熱門選項，台灣觀光列車中旅客最想搭的是福森號，其次是鳴日號，環島之星則排名第3；國外鐵道則是瑞士冰河列車，第2名是阿爾卑斯景觀列車，日本寢台列車四季島排名第3。

單葑表示，國內旅遊方面，熱門城市則是台北市，海外旅遊仍以日本、韓國、中港澳、泰國及越南最受到旅客喜愛。

另外，單葑說，因應AI崛起，旅客最需要的是即時翻譯，其次是旅遊規劃。（編輯：管中維）1131122

單葑
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