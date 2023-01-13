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日本立山黑部4/15開山 壯觀雪壁觀賞期僅2個月

2023/1/13 10:38
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（中央社記者余曉涵台北13日電）日本立山黑部今年預計4月15日起開山，其中知名的雪壁觀賞期只有2個月，且有入山名額限量及山岳交通管制，旅遊業者鎖定立山黑部旅遊商機主打保證上山，要搶攻疫後旅遊市場。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之後，不少民眾開始安排出國行程，其中日本是台灣旅客最想前往的國家之一。

旅遊業者可樂旅遊表示，日本的立山黑部從4月15日起到11月30日開山，其中4月15日到6月25日期間為漫步雪之大谷時間，能看見融雪前最壯觀的雪壁景觀，但因開放時間短、入山名額限量及山岳交通管制等，讓不少旅客趨之若鶩。

為了搶攻開放邊境後的第一波立山黑部開山旅遊商機，可樂旅遊指出，今年以「上山名額保證、航點交通、限量級玩法」3大優勢，集結名古屋、小松、富山、大阪等多航點操作，要帶旅客赴日本賞雪壁。

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可樂旅遊說，規劃「JR花嫁暖簾列車」、「花現北陸」、「雪壁絕景」系列遊程，除了進入童話小鎮白川鄉合掌村、安排季節賞櫻外，還安排搭上花嫁暖簾列車，在車身金箔喜氣和車廂庭園環境下，直駛日本百選溫泉加賀屋。

主題旅遊行程成為近期旅客最愛，除了可樂旅遊主打立山黑部外，易飛網攜手樂天桃猿及台灣虎航，推出「亞洲門戶交流賽」獨家套裝主題遊程，搶攻不一樣的旅遊市場。（編輯：管中維）1120113

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