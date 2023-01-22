遊日留意最強寒流 北海道到九州最低溫零度以下

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京22日綜合外電報導）日本氣象廳預測，今年冬天最強寒流將於1月24日到26日襲日，從北邊的北海道到南邊的九州地方，最低氣溫可能都在攝氏零度以下，這段期間計畫赴日旅遊的國人需特別留意保暖。

日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳預測，1月24日到26日左右，日本多數地區將受今年冬季最強寒流侵襲。以1月25日預測最低氣溫來看，從北邊的北海道札幌到南邊的九州地方福岡，日本幾大主要都市都在零度以下，連東京也只有零下3度。

日本民間氣象公司Weather Map表示，日本今天開始受到來自西邊的低氣壓及鋒面接近影響，各地將逐漸變天，包括鳥取縣、島根縣、岡山縣、廣島縣、山口縣在內的中國地方，及包括香川縣、德島縣、高知縣、愛媛縣在內的四國地方市區，從今天深夜起到1月23日上午可能降雪。

近畿、東海及關東地方今天白天雖然放晴，但到深夜部分地區預料將會降雨。雖然東京市中心有降雪可能，但目前預報仍以降雨可能性較高。

接著從1月24日到25日，預料今年冬天最強寒流將影響到西日本地方，因此，靠日本海側多數地區將降下大雪，甚至可能出現暴風雪，連西日本地方的平地也有機會下大雪。

平常較少降雪的九州地方及四國地方市區，不僅可能降雪，也有機會出現積雪。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

目前預測全日本未來幾天的氣溫將低於往年同時期，特別是1月25日上午，北日本地方很多地區氣溫將低於零下5度，連西日本與東日本地方的平地，低溫可能也只有零下3度左右。

讀賣新聞報導，氣象廳表示，西日本地方上次受到跟這次規模相同寒流侵襲是在2016年1月下旬，九州地方當時降下大雪，連鹿兒島縣的奄美大島等地也觀測到下雪；在氣溫部分，當年包括鹿兒島縣伊佐市的零下15.2度在內，各地都出現破紀錄低溫。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1120122