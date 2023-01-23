湯布院椿旅館：李姓旅客已致電道歉允賠全額 仍歡迎台灣人到訪

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台灣李姓男子網路預訂日本湯布院椿旅館兩晚住宿卻放鴿子，造成旅館損失。旅館人員23日表示，李男已致電道歉並願在年假後匯款全額賠償。（圖取自yufuin-tsubaki.info）

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（中央社記者周永捷、邱祖胤台北23日電）台灣李姓男子透過日本訂房網站預約湯布院椿旅館兩晚住宿卻沒有出現（no show），造成旅館損失。旅館事業部顧問八代淑子向中央社表示，李男上午已致電道歉並願在年假後匯款全額賠償，旅館不會因此對台灣人有偏見，仍非常歡迎台灣旅客到訪。

李男透過日本訂房網站預約湯布院椿旅館（Yufuin Tsubaki）小年夜及除夕兩晚住宿卻放鳥，導致旅館事先備好的指定高檔食材被迫全部丟棄，損失24萬日圓（約新台幣5萬6000元），此事經媒體披露，引發關注。

湯布院椿旅館事業部顧問八代淑子今天接受中央社訪問時表示，李男的妻子昨天已致電旅館道歉，李男今天上午也致電旅館、很有誠意地道歉，並表示將在農曆年後匯款全額賠償。

八代淑子說，根據日本訂房網站Jalan的規定，只要網站秀出預約號碼，就表示消費者訂房成功，沒有所謂「沒訂成功」的問題。

她表示，旅館從開業到現在接待過許多客人，從來沒遇到這樣的事，旅館員工心裡都不舒服；但李先生的道歉很有誠意，希望他在農曆年後能夠真的匯款過來。

八代淑子很感謝台灣媒體在此事件中仗義發聲，讓更多人關注此事。她也說，不會因此就對台灣旅客有偏見，還是非常歡迎台灣旅客到訪，體會旅館用心的服務。

中央社記者今天致電李姓男子，至截稿為止尚未收到對方回覆。（編輯：周永捷）1120123