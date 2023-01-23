找回韓式料理文化失落一半 脫北CEO用美食串聯兩韓

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（中央社記者廖禹揚首爾23日專電）兩韓分裂至今數十年，人民文化交流幾乎斷絕，8年前來到南韓的脫北者Jessie Kim用家鄉美食讓南韓民眾認識朝鮮半島飲食文化的另一半，期盼兩韓人民能更了解彼此，也讓傳統飲食保存下去。

出生於北韓兩江道惠山市的Jessie Kim 2014年來到南韓，從小就喜歡烹飪的她考上大學後經常與朋友在家下廚、開派對，在看了網路上的烹飪、吃播等影片後興起開辦北韓料理教學的念頭，沒想到反應意外熱烈，從朋友之間開始累積口碑，不知不覺就做了3年。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，烹飪課程受限，Jessie Kim轉為研發即食產品，在2020年5月正式成立Jessie Kitchen品牌，販賣北韓即食料理及醬料，成為在南韓創業的脫北CEO之一。

Jessie Kitchen推出的第一項產品就是Jessie Kim家鄉惠山的家常料理「豆腐飯」，在油炸過的豆腐中塞入白飯、搭配特製辣醬，爽口又兼顧飽足感，而且不使用任何人工調味料。

豆腐飯的形狀類似日本的豆皮壽司，但在北韓當地大小比Jessie Kim的改良版還要大上3、4倍。作法相當簡單，先將豆腐切成三角薄片後油炸，再塞入預先煮好的飯就完成，醬料則是利用辣椒粉、青陽辣椒、芝麻油、醬油及蔥等香辛料拌炒而成。

「研發產品前我做了市場調查，詢問大家對北韓料理的印象」。Jessie Kim接受中央社訪問時表示，當時得到的回應都是「很清淡、很健康」，於是她便想出用普遍被視為「健康食品」的山薊菜飯取代白飯，推出山薊菜豆腐飯即食料理。

Jessie Kim認為，一個地區的飲食中隱藏著當地歷史與文化，像山薊菜數個世紀以來在朝鮮半島都被用來加入飯中烹煮，是當地歷史悠久的「營養食品」之一，但卻沒有記載在任何料理書籍中，「這可能因沒有歷史紀錄而失傳，也是一種文化損失」。她也因此致力於將這類傳統飲食朝大眾化、現代化推廣。

她指出，南韓與海外交流興盛，飲食文化也受到許多國家文化影響，經常利用外食、外送，一般家庭料理時也使用許多調味料，以前沒有這些調味料，也讓傳統家常料理逐漸式微。而北韓除首都平壤外與外界交流不多，反而有助保存傳統飲食文化，「更可以吃到自然的材料做出的自然的味道」。

此外，具有健康形象的素食風潮近年蔓延至南韓，但在南韓仍不容易找到好吃又健康的素食餐廳或食品，Jessie Kim認為北韓食品在素食市場相當具有競爭力，「因為北韓沒有什麼肉，大部分都是素食」，就算不使用素肉，也有很多可以替代肉食的料理。

Jessie Kim創業同時也在大學、非政府組織（NGO）活動，透過演講、北韓料理烹飪課程、北韓文化分享等，落實「透過韓式料理『失落的一半』連結朝鮮半島人民」理念。

除了藉由介紹北韓料理、讓南韓民眾進一步了解北韓，Jessie Kim也希望北韓同胞能有更多機會接收到「在南韓的脫北者過得很好」的訊息。

她提到，她的父親在來到南韓前並不相信她26歲還能上大學，她在當地的同齡朋友幾乎都結婚生子，「對他們來說這些事很難想像」，希望兩韓民眾未來有機會產生更多連結、交流。（編輯：黃自強）1120123

豆腐飯是Jessie Kim家鄉兩江道惠山的家常料理，在油炸過的豆腐中塞入白飯、搭配特製辣醬，爽口又兼顧飽足感。中央社記者廖禹揚首爾攝 112年1月23日