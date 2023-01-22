「艾蜜莉」效應吸引觀光客 巴黎人嘆現實落差

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美劇「艾蜜莉在巴黎」自推出後便獲全球戲迷關注與熱議，描述美國年輕外派人員到巴黎所遇到的文化、生活與職涯挑戰，為巴黎帶來加成人潮。兩名遊客帶著劇中女主角愛的貝蕾帽於萬神殿前拍照。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 112年1月22日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎22日專電）影集「艾蜜莉在巴黎」片中刻劃的法式生活，搭配美如明信片的場景及時尚元素，出現「艾蜜莉」效應，不僅觀光客前來巴黎朝聖，連帶推動外國人置產熱潮，但巴黎人也哀嘆，現實沒有這麼美好。

「艾蜜莉在巴黎」（Emily in Paris）自2020年推出後便獲全球戲迷關注與熱議，描述一名美國年輕外派人員到巴黎工作所遇到的文化、生活與職涯挑戰。第三季在不少影迷引頸翹望下2022年12月21日於全球逾90國開播。

無論用任何語言搜尋網路，都可以看到「艾蜜莉在巴黎」主角的生活路線分析圖，告訴觀光客如何踩點、朝聖，包括主角辦公室、常去的麵包店、盧森堡公園、蒙馬特、巴黎皇家宮殿的黑白柱與花神咖啡廳等。

Netflix更乘勝追擊，招募巴黎專業導覽，帶領遊客以電視劇角度探尋夯劇「艾蜜莉」與「亞森羅頻」的拍攝地點。平台向媒體表示，「我們發現粉絲傾向走訪最愛電視劇的城市」。

影片來源：Netflix Asia

巴黎人報（Le Parisien）12月記者採訪因影集而爆紅的麵包店，當店員得知拍攝目的時抱怨：「『艾蜜莉在巴黎』？天啊，真是受夠了！3年來一直講這件事。去找其他地方或打給製作單位，我們不受訪。」

在取景地附近上班的瑪蒂爾德（Mathilde）向記者表示，影集播出後該區人潮暴增，「每天都是，停不下來，都在拍照上傳Instagram或TikTok」。

居民則說，「從窗戶看出去，這些女孩都打扮得差不多，幾乎都帶著隔壁觀光商店買的紅色貝蕾帽，有時還外加一根棍子麵包，或像女主角一樣拿個大名鼎鼎麵包店的可頌」。但他們也強調，「要小心，這些刻板印象要過濾，現實可沒有電視上那麼漂亮」。

媒體「20分鐘」（20 Minutes）甚至說，「若你住巴黎，你可能會以為影集是在另一個城市拍的」。民間團體巴黎聯盟（Union Parisienne）副主席夏蒂耶（Véronique Chartier）感嘆道：「我們也希望影集是真的，但也都知道事實並非如此。」

抗議巴黎市容髒亂「＃垃圾巴黎」（#saccageparis）推特標籤運動發起者@panamepropre表示，即使是巴黎人引以自豪的標誌景點都跟過去以及電視劇中的樣貌截然不同。

共和黨議員兼都市規劃委員會成員蒙唐東（Valérie Montandon）懷疑，「顯然他們拍攝前有先打掃街道」，並稱影集雖然帶來巴黎「明信片效應」，但也是完全「人工化」的。

夏蒂耶則認為，最被巴黎人批評的不是巴黎形象，而是影集中人物的生活，「那些特權階層從來不搭地鐵，我們的生活可不是這樣」。

不過「艾蜜莉」確實在後疫情人們急切出國旅遊的時代幫巴黎做了一把城市行銷，從房地產上觀察更是如此。

根據巴黎人報12月23日的報導，英國房屋網站GetAgent指出，影片第三季開播後隔天，「移居巴黎」在網路上的搜索頻率比開播前驚人地成長了1416%；2021年12月至隔年12月間，英國搜尋該詞的增幅高達314%。

專攻豪宅房產公司總監派德斯-穆法（Nicolas Pettex-Muffat）認為，「艾蜜莉效應」確實存在，「影集描繪的理想化巴黎吸引著英美人士，這不是偶發現象，幾個月來都非常明顯」，並指出，美國人置產現象也大增，其中也和美元升值等因素有關。

此外，30歲上下的美國年輕女性巴黎租房需求同時上漲，房仲表示，「艾蜜莉的成功不可否認地也扮演了角色」。

巴黎中心1到4區的區長魏爾（Ariel Weil）向巴黎人報表示，雖無法量化艾蜜莉效應，「但這部完美描繪美國心中巴黎形象的影集確實帶來趨勢」。對於劇中巴黎人反覆無常、光鮮亮麗的刻板印象，魏爾笑著表示，「這是社會學中的刻板印象，但影集也凸顯了巴黎美景，不循常路，帶觀眾造訪不那麼有名的地方」。（編輯：高照芬/黃自強）1120122

巴黎為國際觀光客最愛城市之一，「艾蜜莉效應」讓英美人士關注巴黎房地產，「移居巴黎」成為熱門搜索字。圖為羅浮宮對面的巴黎皇家宮殿，遊客絡繹不絕，也是影集場景。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 112年1月22日

「艾蜜莉在巴黎」片中刻劃的法式生活，搭配美如明信片的場景及時尚元素，出現「艾蜜莉」效應。女主角住的「傭人房」位於巴黎吊刑廣場（Place de l’Estrapade）旁，如今附近已成為觀光熱點。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 112年1月22日

「艾蜜莉在巴黎」片中男主角工作的餐廳及一旁的麵包店原是巴黎最普通的風景，現也成為影迷朝聖處。但巴黎民眾都覺得影片美化巴黎，對巴黎人的刻畫則充滿不少刻板印象。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 112年1月22日