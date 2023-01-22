台灣旅客訂房卻失聯 日本飯店業者心痛失望

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（中央社台北22日電）一名李姓台灣旅客去年底透過日本訂房網站向日本溫泉飯店預訂一行4人食宿，但到了預訂抵達日期沒有出現，飯店業者發電郵及撥打電話都未獲回覆，心痛發文感嘆「心目中的台灣旅客不是這樣」。

一名在台灣長大的溫泉飯店員工八代淑子透過台東朋友發布訊息指出，飯店營業13年來，從來沒碰到過這樣的台灣旅客，311震後接待來自台灣的客人，都當成自己家人一樣用心款待，覺得是能為台灣友人做的小小心意，但這名李姓旅客擅自取消，信件不回、不接電話。

八代淑子在文中指出，這名李姓台灣旅客去年12月8日透過日本訂房網站向高檔溫泉飯店訂了兩個晚上的獨棟客房，抵達日期是112年1月20日，飯店訂購對方指定的高級池魚、和牛食材，帶著歡喜準備迎接解封後的台灣旅客，結果對方卻搞失蹤。

八代淑子文中指出，對方指定的高檔食材等，飯店絕不可以再拿去招待其他住宿客人，最後全部丟棄，員工們失望痛心，近24萬日圓（約新台幣5萬6000元）訂單損失，比一個員工月薪還多。

八代淑子在文中也轉述飯店業者說法，「原本對台灣客人有非常好的印象，如今卻非常失望，也覺得很生氣、很可恥，不能理解為什麼台灣人會這樣做」。

八代淑子指出，李姓旅客事件讓員工們深受打擊，希望李姓旅客能和飯店連絡並賠償全額損失，日後飯店一樣會本著台日友好信念，全心招待台灣和全球旅客。（編輯：卞金峰）1120122