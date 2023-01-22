石門園區壅塞 水利署建議先繳費、由中線管制站出園

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（中央社記者曾智怡台北22日電）春節期間遊客大增，石門水庫園區周邊今天大塞車，水利署北區水資源局晚間表示，建議遊客先繳費，或者優先由中線管制站出園，以減緩周邊道路遭堵塞問題。

水利署北區水資源局晚間表示，因目前為賞梅花季節，且大溪附近老街、中庄吊橋、調整池及山豬湖生態園區等熱門景點吸引大量民眾，才造成園區周邊道路壅塞；今天園區內湧進超過5000車次遊客，約平時例假車輛數3倍。

北水局表示，電子收費系統除採現金至票站繳納外，亦可使用一卡通、悠遊卡、街口支付、LINE Pay、Apple Pay於閘口繳費，但今天因有遊客忘記繳費，導致堵塞於管制站影響出園速度。

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因此，除由保七警隊員警協助於園區內引導外，也已洽龍潭區石門派出所於重點路口指揮及管制交通；另於園區各管制站增員控管柵欄啟閉，同時進行現場廣播先繳費，以加速出園。

北水局指出，經分析，台4及台3乙線道路為主要壅塞路段，因此建議來園遊客優先由中線管制站出園，可直接前往國道3號高原交流道，避開民眾較熟悉的國道3號大溪及龍潭交流道路線，如此應可減少於周邊道路遭堵塞機會。（編輯：翟思嘉）1120122