疏導初三車流 國道部分系統交流道將封閉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北23日電）高公局預估初三國道交通量為平日1.6倍，國道5號將分時實施高乘載管制，國1、國3及國5部分系統交流道將封閉，建議南向用路人儘量在下午時段出發，北向用路人最好上午出門。

根據高速公路局新聞稿，明日重點壅塞路段預判出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段。

有關國道明天實施疏導措施，包括：15-20時於國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口實施高乘載管制；0-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統，5-12時封閉國5石碇、坪林南向入口，12-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口，12-21時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口。

今天大年初二國道有零星事故造成部分路段車多壅塞，不過，高公局表示，今天截至下午5時，國道交通量為91.4百萬車公里，預估今日交通量為138百萬車公里，仍在預期範圍中。

事故方面，今天下午1時40分於國5北向3.3公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外側車道，於下午2時15分排除，造成後方車流回堵3公里；1時59分於國3南向115公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內側及中間車道，於下午2時7分排除，造成後方車流回堵3公里。

下午3時56分於國3南向376公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內側車道，於下午4時1分排除，造成後方車流回堵3公里，均導致車輛回堵，影響整體車流甚鉅。（編輯：陳清芳）1120123

（圖取自facebook.com/hi.freeway）

（圖取自facebook.com/hi.freeway）

（圖取自facebook.com/hi.freeway）