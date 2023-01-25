總統春節約詢？傳陳建仁答應接行政院長

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（中央社記者范正祥台北25日電）行政院長蘇貞昌於1月19日請辭，外界關注接任人選，傳出總統蔡英文已經展開徵詢，前副總統陳建仁答應接下行政院長重任。

關於新任行政院長人選，蔡總統春節連假期間在外有不少公開活動行程，但面對媒體連日來頻頻追問行政院長人選是否已經決定了，蔡總統都沒有回應。

陳建仁將接替蘇貞昌擔任行政院長的消息，在民進黨內已經傳了一段時間；陳建仁於大年初一偕同妻子羅鳳蘋前往天主教聖家堂拜年時，面對媒體提問是否會接任行政院長，他只說，「新年恭喜、萬事如意」等語，隨後便走進了教堂。

陳建仁大年初一於臉書分享日前行程聽講寬恕的心得；他祝福大家，都能相互寬恕、彼此包容，給自己帶來心靈的自由，也給台灣帶來更多的和諧、平安與喜樂。

外界預料總統府明天應會對外公布行政院長人事。媒體今天報導，傳出蔡總統已經在農曆年期間與陳建仁見面，陳建仁答應接下行政院長重任。

另外，在野黨也看好陳建仁將接任行政院長。國民黨立委洪孟楷今天於臉書發文表示，千呼萬喚始出來，傳出陳建仁即將接下閣揆；新年期間，還是予以肯定，畢竟國家不能一日無閣揆，也善意提醒呼籲應首重三安，治安、資安、人心安。

洪孟楷表示，希望陳建仁接下來能推出專業、用人唯才的政務官人選。（編輯：楊凱翔）1120125