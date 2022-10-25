財政部3箭推廣雲端發票 拚使用率年底達48%

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（中央社記者張璦台北25日電）財政部力推發票雲端化，端出「雲端發票城鄉零距離」3大活動，財政部次長李慶華今天表示，截至9月，民眾使用載具儲存雲端發票比率達47.19%、為歷年最高，今年底有望達成48%。

財政部今天舉行111年度雲端發票推廣活動頒獎暨成果記者會，現場抽出「雲端發票e起來」活動的雲端達人獎得獎者，並頒發「全國營業人開立雲端發票競賽」活動的績優總機構獎得獎者。

李慶華表示，為推動發票雲端化，提高消費結帳便利性，及減紙減碳愛地球，財政部辦理以消費者為主的「雲端發票e起來」，以營業人為對象的「全國營業人開立雲端發票競賽」，以及「雲端發票城鄉零距離」3項推廣活動。

她指出，截至今年9月，民眾使用載具儲存雲端發票的比率達47.19%，成效為歷年最高，可說是全民結帳新運動。

針對「雲端發票e起來」，財政部表示，活動期間自今年7月1日至9月30日，全國共有10萬7808人參與，累計儲存866萬張雲端發票，平均每位參加者儲存雲端發票數達80張。

「全國營業人開立雲端發票競賽」方面，以營業人主動開立並引導民眾以載具儲存雲端發票為核心，競賽期間自今年7月1日至9月30日，分為「總機構」及「單一機構」營業人；依開立雲端發票張數分類分級競賽，共規劃新台幣120萬元的競賽總獎金，鼓勵營業人開立雲端發票。

財政部指出，競賽期間，績優總機構獎共177家參賽，開立電子發票11億9253萬張，雲端發票比率為42.73%，較去年同期增幅7.35百分點；績優店家獎共1439家參賽，開立電子發票5735萬張，雲端發票比率為25.62%，較去年同期增幅10.05百分點。

至於「雲端發票城鄉零距離」活動，財政部表示，今年8至9月間舉辦，擇定20個雲端發票使用率偏低區域，各洽談至少1家開立雲端發票的合作店家參與，提高各合作店家的營業額及帶動該地區雲端發票的使用率。

財政部指出，這20個地區今年1至9月雲端發票累計張數與去年同期相較，均有明顯增加，平均成長率達35.28%。（編輯：張均懋）1111025