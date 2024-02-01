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國銀對中國曝險跌破兆元 占淨值比降至22.7%新低

2024/2/1 19:28
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（中央社記者謝方娪台北1日電）金管會今天公布，2023年12月底本國銀行對中國曝險總額跌破兆元大關，曝險占淨值比下探22.7%，創統計新低。總計金融三業對中國曝險新台幣1兆513.38億元，年減11.96%。

金管會今天公布金融三業對中國曝險概況。截至2023年12月底止，本國銀行、保險業及證券期貨投信投顧業對中國曝險總額降至1兆513.38億元，季減5.33%、年減11.96%，呈「雙減」態勢。

其中，本國銀行對中國曝險總額正式跌破兆元大關，降至9610億元，占上年度決算後淨值的22.7%，下探金管會自2013年第3季對外公布統計起、共42季新低。

國銀對中國曝險，包括授信、投資及資金拆存。其中，國銀對中國投資2444.38億元，季增72.07億元；資金拆存762.87億元，季增86.28億元；但在中國授信一舉降至6402.75億元，季減634.09億元。

金管會銀行局副局長林志吉說明，國銀對中國曝險總額以上年度決算後淨值1倍為限，截至2023年第4季底止，全體國銀對中國曝險仍在法定限額及可控範圍內。

林志吉觀察，整體而言，國銀對中國曝險下滑，主因近年中國經濟成長率放緩、中國債務及房地產風險，導致國銀對中國授信趨向審慎保守。

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截至2023年12月底止，保險業投資中國有價證券總額達774億元，季減13.03%、年減25.29%，占保險業可運用資金比重僅0.24%。其中，保險業對中國有價證券曝險全為壽險業持有，產險業曝險金額為零。

證券期貨投信投顧業對中國曝險在2023年12月底降至129.38億元，季減0.12%、年減10.28%。其中，券商調整財務性投資，對中國曝險跌破百億元、降至99.98億元，季減0.16億元；期貨商及投信投顧業對中國曝險分別為2.51億元及26.89億元，與2023年9月底持平。（編輯：張均懋）1130201

#中國
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