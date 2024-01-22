台新銀遭詐4.9億 金管會：有徵授信缺失已要求改善

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（中央社記者謝方娪台北22日電）王姓商人涉嫌持不實文件向台新銀行詐騙約1500萬美元，金管會今天表示，案發後台新銀有向金管會通報重大偶發事件，金管會發現台新銀徵授信作業有部分缺失，已要求改善。

檢調獲報，從事國際仲介的英屬維京群島商王姓負責人涉嫌於2022年間持越南某銀行開立的信用狀及不實海運提單、裝箱單、商業發票，向台新銀行申請信用狀買斷業務，詐騙1500萬美元（約新台幣4.9億元）得逞，北檢近日兵分4路搜索，全案朝違反銀行法方向偵辦。

金管會官員表示，此案2022年爆發後，台新銀行有向金管會通報重大偶發事件；金管會並有發現台新銀行徵授信作業有部分缺失，已要求改善。

官員提到，此案近日被媒體報導，主因檢調對該名客戶進行搜索所致，針對此案，台新銀行已提起告訴。

台新銀行日前則說明，先前買斷越南某銀行承兌後的信用狀，到期後未獲付款，進一步查證發現相關交易有違反金融秩序之虞，因此提請檢調啟動調查。此案於2022年11月向調查局提出告發。

台新銀行指出，相關信用狀已經越南某銀行承兌，依國際信用狀統一慣例有最後付款義務，目前台新銀行已委託越南當地律師，將於近日對越南開狀行提起訴訟、請求付款，加速追回款項以積極維護銀行權益。

台新銀行表示，對該信用狀的未付金額已在2022年全額提存，不影響授信資產品質及獲利表現。（編輯：潘羿菁）1130122