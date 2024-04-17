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台鐵：落石告警系統追加38處 114年中完成

2024/4/17 14:00（4/17 14:26 更新）
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台鐵445次普悠瑪號列車10日晚間在花蓮和仁段遭落石砸中車頭，導致列車出軌，車上約載有200名乘客，所幸無人受傷。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 113年4月10日
台鐵445次普悠瑪號列車10日晚間在花蓮和仁段遭落石砸中車頭，導致列車出軌，車上約載有200名乘客，所幸無人受傷。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 113年4月10日
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（中央社記者余曉涵台北17日電）0403花蓮地震後，落石侵入台鐵軌道險釀事故。不少立委今天都舉台灣高鐵為例，希望台鐵可以增加落石告警系統的地點。對此，台鐵董事長杜微說，將增加38處，預計明年中完成。

0403花蓮強震全台有感，花蓮地區因餘震不斷導致落石不斷，甚至台鐵一輛普悠瑪號撞上落石出軌，所幸未釀死傷。

立法院交通委員會今天邀請交通部部長王國材就「花蓮地震公路、鐵路、空運、海運應變機制」進行專題報告，並備質詢。

會中不少立委關心台鐵的落石告警系統，民進黨立委王世堅表示，台鐵目前設有落石告警系統只有26處，而高鐵只有在西半部，就高達95處，「台鐵說得過去嗎？」

王世堅說，普悠瑪撞到落石導致出軌，該路段卻沒有裝設落石告警系統，「天呀，還有多少地方沒有裝設偵測系統？」

國民黨立委洪孟楷指出，高鐵全線都有防入侵系統，「台鐵是不是應該要比照？」不要腳痛醫腳，頭痛醫頭。

對此，交通部長王國材表示，目前台鐵26處的告警系統已經做好，未來還有38處要做落石告警系統，由於這次普悠瑪號出軌事故的落石，是從公路掉到鐵路，後續會好好檢視。

台鐵董事長杜微指出，未來將會加強跟公路局聯繫，目前38處預計明年中完成，經費約新台幣6.1億元。（編輯：陳政偉）1130417

台鐵普悠瑪號列車445次，10日晚間在花蓮和仁遭落石砸中車頭，造成出軌，列車上約200名乘客所幸無人受傷。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 113年4月10日
台鐵普悠瑪號列車445次，10日晚間在花蓮和仁遭落石砸中車頭，造成出軌，列車上約200名乘客所幸無人受傷。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 113年4月10日
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