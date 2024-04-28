新北黑胡椒粉檢出蘇丹紅 桃園進貨逾5公斤全用完

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（中央社記者吳睿騏桃園28日電）新北市優奇公司自主送檢黑胡椒細粉檢出蘇丹紅3號、4號，桃園市政府衛生局今天表示，追查發現這批產品流入桃園市3家下游業者，進貨至少共5.8公斤，目前都已銷售或使用完畢。

新北市優奇公司自主送檢黑胡椒細粉驗出蘇丹紅3號、4號，新北市衛生局已抽驗並送檢，經查這批產品生產共約170公斤，流向新北、台北、桃園、新竹縣、台中、彰化、雲林、高雄、屏東、宜蘭等10縣市，在檢驗結果尚未確認前，已要求業者下架並陸續回收中。

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桃園市衛生局食品管理暨檢驗科長薛惠文今天接受媒體聯訪表示，新北市衛生局上午9時39分通知相關縣市後，桃園市即展開緊急追查，發現這批產品流入桃園市3家下游業者，目前架上都沒有這批貨品也無對外販售，其中2家業者進貨數量總計5.8公斤，至於另1家截至下午3時還在調查確認數量。

薛惠文指出，根據業者回報，分別在4月8日及半個月前，接獲優奇公司電話通知下架黑胡椒細粉及粗粉產品，桃園市產品進貨時間為去年10月到12月間，其中2家販售給不特定消費者，另1家為早餐店，進貨後已再製成黑胡椒醬用於餐點，且已全數銷售或使用完畢。（編輯：戴光育）1130428