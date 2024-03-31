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傳以色列和哈瑪斯停戰談判 將於開羅再次展開

2024/3/31 09:08
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（中央社開羅30日綜合外電報導）埃及「開羅新聞電視」（Al Qahera News TV）今天引述安全人員消息來源報導，以色列和哈瑪斯明天將在開羅恢復休戰談判，是以哈近6個月的戰事中，最新一次嘗試推動停火。

以色列官員告訴路透社，以方將於明天派遣代表團前往開羅（Cairo）。不過，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）官員則說，他們會先等著聽取開羅斡旋人員與以色列之間的協商結果再說。

卡達和埃及斡旋下，以色列和哈瑪斯已升高協商力道，盼藉由以色列暫停進攻6週，讓哈瑪斯同意把仍在他們手上的130名人質放走約40人。

哈瑪斯尋求利用一切可能的協議來停止戰火，並讓以色列撤軍。而以色列則是已經排除這項可能性，說他們終究會瓦解哈瑪斯的政治和軍事力。

哈瑪斯同時希望，於戰爭最初階段逃離加薩市（Gaza City）和周遭地區的巴勒斯坦人，能夠獲准返家。然而，以色列官員表示，以方僅願意就「部分」流離失所民眾回鄉進行討論。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1130331

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