國際法院命令以色列阻止加薩饑荒 哈瑪斯盼停火

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社海牙/開羅28日綜合外電報導）國際法院今天一致命令以色列採取一切必要和有效措施，確保巴勒斯坦人民的基本糧食供應，並阻止饑荒蔓延。加薩的哈瑪斯治理當局表示，需要停火才能結束這場人道危機。

綜合路透社與法新社報導，國際法院（World Court）的法官表示，濱海加薩民眾面臨的情況日益惡化。法院在裁決中指出：「以色列應採取一切必要和有效措施，確保毫不拖延、不受阻礙地提供急需的基本服務和人道援助。」

法官在命令中表示：「法院認為，加薩的巴勒斯坦人不再僅是面臨饑荒風險，而是饑荒正在降臨。」

法官表示，這些必須採取的措施包括糧食、水、電力、燃料、住所、衣物、個人和公共衛生要求，以及提供加薩各地巴勒斯坦人民的醫療用品與照護。

此案緣於南非在國際法院控告以色列在加薩進行由國家主導的「種族滅絕」，南非要求採取上述新措施。

哈瑪斯高階官員奈姆（Basem Naim）表示，這項裁決仍不夠徹底，必須命令以色列停止軍事攻擊，停止苦難。

奈姆對路透社表示：「我們歡迎任何希望結束加薩，特別是加薩走廊（Gaza Strip）北部人道悲劇的新要求，但我們希望法院下令停火，作為解決加薩人民所受苦難的絕對解決方案。」

聯合國安理會26日投票要求立即停火，並立刻無條件釋放所有人質。美國投下棄權票，但未動用否決權。

以色列外交部沒有立即對國際法院的裁決發表評論。不過以色列表示，正努力擴大人道團體經陸路、空投和船隻進入加薩的管道。

國際法院發出命令之際，以色列軍隊和巴勒斯坦武裝分子在加薩西法醫院（Al-Shifa Hospital）附近進行近距離戰鬥，哈瑪斯和伊斯蘭聖戰組織的武裝派別表示，他們用火箭和迫擊砲襲擊了以色列士兵和戰車。

以色列領袖表示，哈瑪斯可透過投降、釋放在加薩扣押的所有人質，並將參與去年10月7日攻擊行動的人移交受審來結束戰爭。（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1130329