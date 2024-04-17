缺藥危機 食藥署：強化國產學名藥增供應韌性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北17日電）缺藥是全球危機，食藥署長吳秀梅今天說，製造能力很重要，且學名藥與原廠藥具相同品質與療效，台灣正供應藥品的製劑藥品許可證逾1.5萬張，近85%生產學名藥，外銷70多國。

近年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、俄烏戰爭等因素影響，導致國際藥品供不應求。衛生福利部食品藥物管理署長吳秀梅今天在例行記者會中指出，當藥品來源過度集中化，必要時恐發生拿不到藥狀況，因此發展學名藥，尤其國產學名藥，可強化藥品供應的韌性，保障民眾用藥權益。

不少民眾疑惑，原廠藥、學名藥有何不同，吳秀梅說明兩者差異在於，「原廠藥」是藥廠經過長期研發與實驗、取得專利的新藥；「學名藥」則是在新藥專利期過後，證明品質、安全、療效與原廠藥相當的藥品。

吳秀梅解釋，學名藥與原廠藥具有相同主成分、劑量及劑型，稱為「三同藥」，且須透過藥品生體相等性（BE）試驗來證明具有相同療效。此外，針對學名藥品質，在台灣上市前採用與原廠藥相同的審查標準，其製造廠也須符合國際醫藥品稽查協約組織的藥品優良製造規範（PIC/S GMP）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

她強調，許多國家皆積極推廣使用學名藥，如美國、日本等國的學名藥涵蓋率皆達70%至90%以上；台灣現行製劑藥品許可證有2萬多張，扣掉部分切結不生產品品項，仍有1.5萬多張在流通、供應中，其中將近85%生產學名藥，是維持台灣高水準醫療品質重要因素。

中華民國基層醫療協會秘書長、醫師羅源彰也說，如今COVID-19疫情已過，缺藥問題仍在，主要是因為免疫負債與免疫竊盜，導致呼吸道疾病人數大增，呼籲一定要營造「國藥國用」的環境。（編輯：陳政偉）1130417