捲入前NCC委員涉詐風波？中華電：對詐騙零容忍

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（中央社記者江明晏台北17日電）媒體報導，前NCC委員蕭祈宏擔任捲入詐騙案的二五電訊顧問遭起訴，並傳出曾協助接洽中華電。對此，中華電回應，與二五電訊並無業務合作關係，強調對電信詐騙事件絕對零容忍，業務皆依規定辦理，絕不受特定人士關照或施壓而有所不同。

雲林地檢署日前破獲車手集團以合法掩護非法製作「黑莓卡」、「比特卡」的漫遊及國內網卡，並查出前NCC委員蕭祈宏卸任後違反旋轉門條款，擔任二五電訊公司顧問，檢方昨天以違反公務員服務法將他起訴。

媒體報導，蕭祈宏從去年6月起擔任二五電訊顧問，主要負責提供公司經營及專業技術業務諮詢，並協助二五電訊與NCC負責電信事業營運管理人員及中華電信人員接洽。

針對上述報導，中華電信今天晚間發布聲明指出，目前市面俗稱「黑莓卡」、「白卡」的國際漫遊預付卡，均非中華電信提供的產品，也非中華電信通路所販售；「黑莓卡」為國內通路業者自行向國外電信業者批購，再於國內電商平台販售的電信產品，「白卡」則為國外電信業者發行的預付卡，國內通路業者取得後透過國內電商平台販售。

中華電強調，對於不肖業者利用「黑莓卡」及「白卡」造成詐騙集團利用的偵察斷點一事，中華電深惡痛絕，絕對零容忍。

有關媒體指涉中華電與涉詐二類電信業者洽談，中華電回應，與二五電訊公司間並無業務合作關係，遑論提供任何門號，中華電電信業務皆依照電信相關法規規定及主管機關要求辦理，也訂有相關作業程序規範，絕不會受特定人士關照或施壓而有所不同。

中華電表示，自民國112年5月起，陸續推出全面攔阻偽冒我國號碼的境外「+886 0-9」開頭來話，並推出固網市話以及行動電話（含VoLTE） 境外來話全面語音警示服務，力防用戶受騙。

針對檢調偵查涉詐相關案件，中華電信表示，除積極協助調查，務求揪出詐騙源頭，並全力配合政府所有打詐作為。（編輯：楊蘭軒）1130417