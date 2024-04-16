雲檢破獲詐騙集團 前NCC委員蕭祈宏涉案

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（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）雲林地檢署日前破獲車手集團以合法掩護非法製作「黑莓卡」、「比特卡」的漫遊及國內網卡，意外查出前NCC委員蕭祈宏擔任集團顧問，檢方今天以違反公務員服務法將他起訴。

雲林地檢署今天告訴中央社記者，1月破獲車手集團以合法掩護非法製作「黑莓卡」、「比特卡」的漫遊及國內網卡，追溯網卡來源查出陳姓等電信業者涉案，依加重詐欺、洗錢等罪起訴22人。

檢方指出，此案還查到前NCC委員蕭祈宏違反旋轉門條款，卸任NCC委員後至陳姓電信業者所開的二五電訊公司擔任顧問一職，日前遭雲林縣調查站約談，複訊後被檢方以新台幣50萬元交保，今天以違反公務員服務法將他起訴。

蕭祈宏中原大學醫學工程研究所碩士，專長電機電子、通訊傳播監理，曾任NCC委員、NCC主任秘書兼發言人、行政院數位國家創新經濟推動小組國家通訊傳播委員會資訊長、經濟部通訊產業發展推動小組委員。（編輯：黃世雅）1130416