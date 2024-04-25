新北蝙蝠檢出麗沙病毒 疾管署提醒人畜共通風險

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（中央社記者曾以寧台北25日電）近日有新北市中和區民眾拾獲絨山蝠，遭檢出台灣蝙蝠麗沙病毒第二型。疾管署今天提醒，此病毒目前沒有人類感染病例，但仍有人畜共通傳染風險，提醒勿接觸野生動物。

農業部動植物防疫檢疫署發布，農業部獸醫研究所22日接獲台北市蝙蝠保育協會協助送檢中和區民眾於家中拾獲的1隻絨山蝠（Nyctalus plancyi velutinus），有檢出台灣蝙蝠 麗沙病毒 麗沙病毒小百科 麗沙病毒屬是彈狀病毒科的一支，目前經國際病毒分類委員會認可在麗沙病毒屬內共有16種麗沙病毒，另有2種病毒（畜衛所於東亞家蝠檢出的台灣蝙蝠麗沙病毒及芬蘭於蝙蝠檢出的Kotalahti bat lyssavirus）尚待核准認可。 麗沙病毒屬內最廣為人知的便是狂犬病病毒（Rabies lyssavirus），分布幾乎遍及全球，宿主種類廣泛。其他麗沙病毒分布的地域性較為侷限，且僅限於特定物種的宿主。

狂犬病病毒可引發急性病毒性腦脊髓炎，除了狂犬病病毒有感染人類的案例外，另有6種麗沙病毒也有感染人的案例發生。

治療：如不慎遭野生動物抓咬傷，請以肥皂及大量水清洗傷口15分鐘，並以優碘或70%酒精消毒，儘速前往「人用狂犬病疫苗接種服務醫院（衛生所）」就醫。

預防：勿接觸及捕捉野生動物，每年須帶家中寵物等施打狂犬病疫苗。 資料來源：農業部、疾管署 看更多 關閉 第二型。

對於這次拾獲蝙蝠民眾，疾管署發言人曾淑慧今天接受媒體採訪表示，經聯繫民眾了解，個案是在家裡發現蝙蝠不會動後送往相關單位，本身沒有被蝙蝠咬傷，評估沒有暴露風險，因此暫時不需要做暴露後預防接種。

根據疾管署資料，狂犬病病毒可引發急性病毒性腦脊髓炎，發病後致死率近100%。曾淑慧說，台灣蝙蝠麗沙病毒第二型與狂犬病病毒（RABV）在分類上為同屬，但為不同病毒；雖然台灣這株病毒目前沒有人類感染病例，但其他國家曾有人類感染麗沙病毒後死亡病例，評估仍有人畜共通傳染風險，且擔心致死率與疾病嚴重度恐與狂犬病類似，因此提醒民眾注意。

民眾若發現衰弱或死亡蝙蝠，曾淑慧表示，建議通報當地蝙蝠保育團體，或動物防疫機構處理；並呼籲民眾勿接觸及捕捉野生動物，每年須帶家中寵物等施打狂犬病疫苗；如不慎遭野生動物抓咬傷，請以肥皂及大量水清洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後，儘速前往「人用狂犬病疫苗接種服務醫院（衛生所）」就醫。

依據農業部監測資料，國內自2016年迄今共計6例蝙蝠檢出麗沙病毒，分別位於台南市、雲林縣、基隆巿、宜蘭縣各1例及新北市2例。

疾管署說明，國際文獻研究報告指出，對於疑似麗沙病毒的暴露後預防接種，可使用狂犬病免疫球蛋白浸潤傷口以中和病毒，施打狂犬病疫苗對於台灣蝙蝠麗沙病毒第二型，也具交叉保護作用。

疾管署指出，民眾如遭鼬獾、白鼻心、錢鼠（限台東市）、蝙蝠及「出現明顯特殊異常行為之動物，且經中央農政單位判定疑似狂犬病毒或麗沙病毒感染」動物抓咬傷，由專業醫師依傷口暴露等級分類、暴露地點於動物疫情發生縣市等資訊評估，注射狂犬病免疫球蛋白及狂犬病疫苗，並按時接種4劑暴露後疫苗。（編輯：陳政偉）1130425