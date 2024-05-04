母親節將至 高市表揚40名美力媽媽致贈康乃馨

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（中央社記者洪學廣高雄4日電）母親節將至，高市府遴選出40名美力媽媽，市長陳其邁今天出席頒獎典禮致贈康乃馨跟祝福獎座，感謝媽媽們用恆久偉大的愛，溫暖著家庭和社會每一個角落。

母親節即將到來，為感謝母親無私奉獻，陳其邁上午出席「母親節美力媽媽」頒獎典禮，致贈康乃馨，並頒贈祝福獎座，感謝媽媽們用堅定恆久偉大的愛，溫暖著家庭和社會每一個角落，也祝福全天下的媽媽身體健康，母親節快樂。

陳其邁提到，每個人出生起，媽媽就伴隨成長，是給予最多教育、最多愛的角色，是上帝的奇異恩典。今天在場的美力媽媽們包含新住民、原住民、父代母職等，都讓整個家庭受到更好照顧。

社會局新聞稿指出，7種美力媽媽們用不同生命故事闡述對孩子恆久的愛，今年遴選出40名得獎美力媽媽，最年長90歲「毅力媽媽」李楊盡阿嬤照顧4名子女長大，積極參與社區關懷活動；「新力媽媽」范玉雲，努力適應不同文化並協助新住民面對生活；「自力媽媽」傅華珊以樂觀態度面對困境，深信精彩人生靠自己開創。

此外，「給力媽媽」劉玉華用支持、鼓勵的行動，讓自閉症兒子自我實踐生活；74歲「魔力媽媽」郭玉燦先生，勇代母職並積極協助兒子接受療育，視憨兒為生命天使；「活力媽媽」許彩蕙，面對困境始終以積極熱情態度彩繪人生；最年輕的「多力媽媽」黃湘婷，用愛養育6名活潑可愛的孩子。

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社會局表示，市府持續推出多項政策成為所有家庭最有力的後盾，目前已有57處公共托嬰中心，預計未來3年將達85處、設立公辦24小時臨托服務據點，今年臨托據點將達29處、22處親子館提供育兒資源、孕婦產檢交通乘車券（使用期限延長至新生兒出生6個月）。

社會局也推動全齡友善空間，社會住宅結合日照中心與托嬰中心等不同使用對象、持續布建社區照顧關懷據點，現已設置554處，以及敬老卡擴大使用範圍，加碼每年1200點社福點數（1點新台幣1元）。（編輯：郭諭儒）1130504