加強同理心 陳其邁：深化學校推廣心理衛生

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（中央社記者林巧璉高雄2日電）高雄市府昨天召開心理健康促進會，高雄市長陳其邁說，市府將深化學校推廣心理衛生知能與資源，並加強高風險個案的通報與管理，以求早期發現及防治，建置更綿密社會安全網。

衛生局說明，高雄今年心理健康促進議題以「同理」為主軸，同理心是瞭解、尊重、包容和珍惜，同理心的運用可以促進信任感，信任關係則可以達到親近的效果。

陳其邁昨天主持會議時表示，市府各局處將根據委員意見逐步落實，營造心理健康的城市氛圍，深化學校推廣心理衛生知能與資源，增進情感教育與諮詢機制，提供青少年紓解情緒困難的管道。

陳其邁說，環境防制及高風險個案的預防，屬於公共衛生二級預防，加強高風險個案的通報與管理，以求早期發現、早期防治，建置更綿密社會安全網。因應職場壓力，鼓勵企業端建立友善職場環境，於公司內部設置員工關懷團隊。

市府昨天召集市府團隊、成大公衛所教授呂宗學、自殺防治學會常務監事陳俊鶯、成大行為科學所教授郭乃文、高醫公衛副教授梁富文、台灣心理衛生社會工作學會常務理事林惠珠、諮商心理師公會全聯會常務理事蔡曉雯等專家委員與高師大教育系劉庭妍青年學生代表等，探討心理健康面向議題。

陳其邁在會中頒發「精神之光」，勉勵高醫築夢安生社區復健中心李淑櫻負責人艱毅跨國扶弱。李淑櫻在4年前遇到曾服務過的精神個案在日本發病求助，她不屈不撓尋求駐日辦事處協助，原本病患要搭機返台，但個案在飛機上精神狀況仍需精神醫療立即協助，故原機返日。

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高雄市衛生局新聞稿指出，李淑櫻後續協調駐日代表協助個案於日本強制住院接受治療，此外，高醫精神科醫師與日本太宰府病院溝通治療方向，以電子郵件與個案溝通穩定情緒，終於在家屬陪同下返高雄。

衛生局指出，市府將跨局處結合各單位、民間團體規劃因地制宜的心理健康促進活動，擴大心理健康策略擬定深度與廣度，共同推動建構有益身心健康生活環境。（編輯：黃世雅）1130502