推廣高雄農產 「2024夏祭新鮮市」5月開跑

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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）高雄市「2024夏祭新鮮市」活動將登場，包括5月到6月高雄鳳荔季、6月到7月六龜金煌芒果季、8月大崗山龍眼蜂蜜文化節及9月旗山香蕉文化節，展現港都夏季好滋味。

推廣優質農產的高雄市政府農業局今天在市政會議簡報當季水果產銷概況，5月底將上市的玉荷包荔枝今年產量預估9841公噸，占全台約66％，大型通路如家樂福、全聯、好市多及大潤發等通路都可選購，也在產季前率先布局海外市場。

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此外，天氣不穩影響青梅、水蜜桃、龍眼與玉荷包等減產，高雄市長陳其邁聽取報告後，指示各公所辦理農民申請案件從寬從速，協助早日復耕。

陳其邁要求農業局持續掌握當季農產品市場價格及產銷狀況，適時推出行銷推廣活動、辦理產銷穩定措施等，輔導各類果品加工產品開發。高雄首選農產品牌要透過開發國內、外市場與強化通路合作，增進農民收益。（編輯：李明宗）1130430