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男打AZ後血栓併血小板低下 獲25萬元救濟金

2024/3/16 13:52
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（中央社記者沈佩瑤台北16日電）衛福部預防接種受害救濟審議小組公布最新結果，1名20多歲男子在接種AZ疫苗後，出現頭痛、嘔吐等症狀，就醫檢查發現血栓併血小板低下症候群，按規定核予救濟金25萬元。

衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）1月25日開會，討論COVID-19（2019冠狀病毒疾病）及其他疫苗接種救濟審議案，近日公布審議結果。

這次共審議135案，僅15案核予救濟，包括為卡介苗1案、AZ疫苗2案、莫德納疫苗7案、BNT疫苗5案，救濟金額落在新台幣5000元到25萬元不等。

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這次獲得最高救濟金額25萬元者，衛福部疾病管制署發言人曾淑慧今天透過簡訊說明，個案為桃園市1名20多歲楊姓男子，他在接種AZ疫苗後，出現頭痛、嘔吐等症狀，就醫後血液檢驗及影像學檢查結果符合血栓併血小板低下症候群的臨床表現，按規定核予救濟金。

此外，這次4名青少年、少女分別接種BNT疫苗後，出現胸痛、心肌炎、胸悶等情況，各獲1萬元至10萬元救濟金。其中最嚴重者是高雄市1名10多歲謝姓少年，同時還有接種流感疫苗，後續出現如手腳發麻、吞嚥困難等症狀而就醫，神經傳導檢查結果顯示多發性神經病變，診斷為急性發炎性去髓鞘多發性神經病變，依相關規定核予救濟金10萬元。（編輯：李亨山）1130316

#曾淑慧
#衛福部疾病管制署
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