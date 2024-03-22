消滅結核病 高風險3族群加強推動篩檢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北22日電）世界結核病日將至，台灣每年仍有約6000多人確診。疾管署今天說，今年針對糖尿病控制不佳、慢性阻塞肺疾病及洗腎病人等高風險族群加強推動篩檢，盼達至少篩檢1.5萬人的目標。

結核病是全球重要傳染病之一，每年3月24日是世界結核病日，世界衛生組織（WHO）今年延續主題為Yes！We Can End TB 。

衛生福利部疾病管制署今天舉辦「結核停看聽 篩檢向前行」記者會，呼籲結核防治的重要性，以達成2035消除結核病目標。

衛福部次長周志浩致詞指出，台灣自2005年起推行「結核病（TB）十年減半全民動員計畫」，2023年結核病（TB）新案發生率為每10萬人口28例，較2005年每10萬人口73例，累積下降62%。

為達到消除結核目標，周志浩強調，持續推動多元防治策略，除了鞏固基本的結核病個案管理及接觸者調查與檢查外，更著重於疑似結核病的及早發現及介入，並擴大潛伏結核感染（LTBI）檢驗與治療，在感染但尚未發病前就預防性治療，以預防未來發病成為結核病。

藝人江祖平受邀擔任防疫大使，她笑說，接到邀請很驚訝，以前覺得這只是1個存在於課本上的名詞，今天以一般人的身分站在這裡，感覺獲益良多，提醒民眾如果身邊已有發病者，務必趕快接受篩檢，保護自己也保護家人。

疾管署發言人曾淑慧分享324世界結核病日的小典故，結核病曾經被稱為白色瘟疫，最嚴重的時候，歐美大陸每7人會有1人死於結核病，直到德國科學家科赫（Robert Koch）在西元1882年3月24日發現了結核菌，讓肺結核防治有望邁進一大步。

台灣每年仍約有6000多人確診結核病，曾淑慧會後接受媒體聯訪說明，今年起，針對糖尿病控制不佳、慢性阻塞肺疾病及洗腎病人等結核病高風險族群，疾管署與醫療院所合作加強推動篩檢，希望能達到至少1萬5000人接受篩檢的目標。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

一般人受到結核菌感染後約有5%至10%機會發病，尤其免疫力低下時。台灣結核暨肺部疾病醫學會理事長王振源提醒，平時應注意環境通風，保持健康生活型態，提升免疫力及落實衛生習慣與咳嗽禮節，假如檢驗發現為潛伏結核感染，應及早接受潛伏結核感染治療以預防結核病，約2週即可降低傳染力。

疾管署提醒，民眾如出現咳嗽2週、有痰、胸痛、體重減輕、食慾不振、發燒等疑似結核病症狀，請主動就醫，及早診斷與治療，規則服藥6至9個月可治癒，保護自己與親友的健康。（編輯：管中維）1130322