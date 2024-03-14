人工生殖修法第2場公聽會 3/28正反意見再交鋒

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（中央社記者陳婕翎台北14日電）衛福部著手修正人工生殖法，涉及同性伴侶、代理孕母、單身人工生殖合法等，衛福部近日公布第2場公聽會將於3月28日舉行，正反意見再交鋒，即起開放民團報名，提交簡要發言單。

台灣早在民國93年就曾舉行代理孕母公民會議，以「不禁止，但有條件開放」為共識，舉行20次以上專家會議，但社會難達共識。近年部分民間團體建議開放未婚女性及同性配偶施行人工生殖，再歷經20次專家會議，各界對修法正、反意見均有，衛福部盼透過公聽會凝聚社會意見。

人工生殖法修法首場公聽會已於2月27日落幕，衛福部次長周志浩當天會後曾說，各界對人工生殖子女權益列優先考量對象是最大共識，強調衛福部沒有預設立場，舉辦公聽會是希望廣徵社會各界意見，以利修法時參考，若2場公聽會後意見仍難收斂，不排除再加開。

衛福部國健署公布「人工生殖法修法議題」公聽會第2場次，將於3月28日下午1時30分至5時，在國立台灣大學校友會館4樓大會議室舉行，由立法委員、各民間團體1名代表、專家學者等，依報告順序，依序陳述意見。

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由於首場公聽會被台灣女人連線理事長黃淑英指出，同性伴侶、單身合法使用及代理孕母皆是嚴肅議題，同場討論這麼多的大議題，各界難以充分表態。國健署長吳昭軍今天接受媒體聯訪時表示，第2場公聽會形式稍做修改，將不特別設定討論主題，開放外界提供意見。

國健署提醒，開放已於法院完成法人登記人民團體20名報名參加，以完成提交「人工生殖法修法議題公聽會報名及簡要發言單」至國健署信箱（public@hpa.gov.tw），並依報名先後順序決定是否受邀出席，團體出席人數原則以1人為限，預約報名截止為3月21日下午5時。（編輯：張雅淨）1130314