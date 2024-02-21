民團籲脫鉤代理孕母議題 優先進行人工生殖法修法

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（中央社記者王揚宇台北21日電）衛生福利部著手修正人工生殖法，涉及同性伴侶、代理孕母、單身人工生殖合法等。台灣女人連線等27個民間團體今天發布聯合聲明，呼籲代理孕母議題應和人工生殖修法脫鉤處理，優先進行人工生殖法修法。

衛福部今年起將以人工生殖法修法為優先事項之一，修正草案將朝4面向研擬，包含准許單身女性使用、開放同性適用、解套代理孕母禁令，以及保障兒童最佳權利，各界贊成、反對聲浪皆有，27日將舉行首場公聽會，讓各方表達立場。

台灣女人連線理事長黃淑英、彭婉如文教基金會副執行長林綠紅、婦女救援基金會執行長杜瑛秋、台灣生育改革行動聯盟秘書長陳玫儀等人今天在立法院召開記者會，對人工生殖法修法提出看法。

黃淑英說，台灣女人連線等27個婦女、性別、社福、勞工及醫事專業團體連署，對人工生殖法修法發表聯合聲明，希望人工生殖技術適用對象應涵蓋單身及同婚女性，也期盼優先進行人工生殖法修法，讓代理孕母議題與人工生殖修法脫鉤處理。

黃淑英等人說明，代理孕母的討論常被包裹在人工生殖法當中，但人工生殖法規範的是生殖技術使用對象、程序及相關機構的管理等，而代理孕母則是涉及委託者、代孕母及代孕子女的權益，以及親子關係的建立等。

聯合聲明及多位與會代表提到，代理孕母議題較人工生殖議題更為複雜、需要更長的討論時間，人工生殖擴大適用對象則幾乎無爭議，如果將這2個議題綁在一起討論，恐延誤人工生殖法的修法。

參與連署的團體指出，希望修正人工生殖法，將「婚」及「育」脫鉤，讓不論是單身或同婚者，都可以使用這項技術，保障女性生育自主。（編輯：郭無患）1130221