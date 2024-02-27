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人工生殖修法首場公聽會 保護子女權益最有共識

2024/2/27 18:19（2/27 19:06 更新）
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衛福部著手修正人工生殖法，涉及同性伴侶、代理孕母、單身人工生殖合法等，27日舉行首場公聽會，盼透過公聽會凝聚社會意見。衛福部次長周志浩（圖）會後受訪表示，對執行人工生殖相關人員權益保護，尤其子女最優先，「大家有高度共識」。中央社記者陳婕翎攝 113年2月27日
衛福部著手修正人工生殖法，涉及同性伴侶、代理孕母、單身人工生殖合法等，27日舉行首場公聽會，盼透過公聽會凝聚社會意見。衛福部次長周志浩（圖）會後受訪表示，對執行人工生殖相關人員權益保護，尤其子女最優先，「大家有高度共識」。中央社記者陳婕翎攝 113年2月27日
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（中央社記者陳婕翎台北27日電）衛福部著手修正人工生殖法，涉及同性伴侶、代理孕母、單身人工生殖合法等，今天舉行首場公聽會。衛福部次長周志浩會後說，各界對人工生殖子女權益列優先考量對象是最大共識。

台灣早在民國93年就曾舉行代理孕母公民會議，以「不禁止，但有條件開放」為共識，舉行20次以上專家會議，但社會難達共識。近年部分民間團體建議開放未婚女性及同性配偶施行人工生殖，再歷經20次專家會議，各界對修法正、反意見均有，衛生福利部盼透過公聽會凝聚社會意見。

原訂150分鐘首場公聽會提前30分鐘結束，第2場預計3月下旬舉行。周志浩會後接受媒體聯訪表示，對執行人工生殖相關人員權益保護，尤其子女最優先，「大家有高度共識」；若未來草案含代理孕母，代孕人員、委託夫妻等權益，須仔細考量、設計完備配套，減少新制對社會衝擊。

婦女新知基金會主任陳政隆在公聽會上表示，政府的職能是確保兒童在不同家庭都能獲得最佳利益。各國家庭樣貌越來越多樣化，國外已有許多研究顯示同志家庭親職技巧、陪伴兒童、身心發展都與異性戀家庭無異，不應擔心單親、單身、同志育兒可能侷限，就限制生兒育女權益。

台灣同志家庭權益促進會秘書長黎璿萍說，全台灣將近500組同志家庭，養育約上千個孩子，年齡從0歲到上大學，早在2019年同婚專法通過之前，生養子女的同志家庭已存在台灣社會，兒童最佳利益與家庭型態無關，影響孩子身心發展不是家庭型態與生育方式，是社會偏見與歧視。

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尊重生命全民運動大聯盟牧師彭禎祥認為，現行人工生殖法雖然稱為民法、親屬法的特別法，但按實際法規內容規範事項，屬於行政法為多，關於生殖子女權益保障有待補強，呼籲放寬現行人工生殖法適用範圍前，必須先保障人工生殖子女，法律完備前不應貿然開放。

人工生殖法修正進度，在代孕議題仍正反意見分歧，草案何時出爐備受關注。周志浩說，當然是希望不要再一直拖下去，各方意見將盡快彙整，待公聽會完成後，如果大家意見比較收斂，當然速度會比較快，暫時無法訂出草案完成確切時程，「限定期程未必是最好的方式」。（編輯：管中維）1130227

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