麻疹增3例 醫院群聚2例、柬埔寨境外移入1例

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（中央社記者曾以寧台北31日電）衛福部疾管署今天表示，國內新增3例麻疹，其中2例屬醫院相關群聚事件，分別為50多歲與30多歲男性，此群聚共匡列2456名接觸者；另新增1例40多歲柬埔寨境外移入個案。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉在例行疫報表示，這3例個案在12月20日至27日間發病，於12月24日至29日出疹。其中50多歲與30多歲男性個案，因與該醫院群聚事件個案有共同空間暴露，且後續出現發燒及出疹等症狀經採檢後確診。

郭宏偉說明，境外移入個案則於12月2日至19日曾至柬埔寨工作，返國後因出現發燒、發冷、咳嗽等症狀曾至診所2度就醫，並經轉診至醫院經通報採檢後確診，目前個案已解除隔離。

疾管署發言人曾淑慧表示，這起醫院相關群聚事件迄今共計確診14例，包含12月10日公布的指標個案、同班機確診者1例，以及後續醫院相關確診者12例；衛生單位已掌握相關接觸者共2456人，其中209人監測期滿，這次群聚事件將監測至明年1月20日。

至於柬埔寨境外移入個案，曾淑慧表示，共匡列接觸者223人，預計監測至明年1月15日。

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疾管署統計，今年截至12月30日累計29例麻疹病例，年齡介於20多歲至50多歲，其中19例為國內感染病例（含4起群聚），另10例為境外移入病例，感染國家分別為越南、馬來西亞、柬埔寨各2例、泰國1例，另外，航空器感染3例。今年國內感染及境外移入病例數為近5年同期最高，但低於2019年同期。

國際疫情部分，疾管署表示，亞洲部分國家自今年下半年疫情上升，往來頻繁國家中，泰國自7月起疫情明顯上升，10月單月報告近2000例病例達到高峰，11月已趨緩；越南迄今已通報疑似病例超過2萬例，其中確診近5000例，相較去年確診數已逾百倍，死亡7例。

疾管署表示，柬埔寨自10月起病例數持續上升，尤其在學校和某些邊境省份，目前全年累計375例。日、韓今年迄今均累計報告約40餘例，相較前4年略增，但未達COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前規模。（編輯：管中維）1131231