本土麻疹增1例 與11/29公布個案為室友研判群聚

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（中央社記者曾以寧台北3日電）衛福部疾管署今天公布國內新增1例本土麻疹病例，為例北部20多歲男性，為11月29日已公布個案的同住者，目前匡列個案接觸者共328人，將健康監測與追蹤至12月21日。

衛生福利部疾病管制防疫醫師林詠青今天在例行疫報上說明，個案11月26日起因出現咳嗽、鼻炎、發燒、喉嚨痛等症狀，於11月27日曾至診所就醫，11月29日因後續出現出疹症狀，且因指標個案確診麻疹而被衛生單位匡列為接觸者，於當日下午由衛生單位安排就醫，經醫院通報後檢驗確診。

疾管署發言人曾淑慧表示，新增個案為11月29日公布的指標個案（北部30多歲男性）同住接觸者，初步研判2例為同起群聚事件；目前已匡列個案接觸者共328人，包括醫院及活動地接觸者326人，將持續健康監測與追蹤至12月21日。

曾淑慧提醒接觸者，自主健康管理期間，有任何狀況要儘速與衛生人員聯繫，切勿自行就醫；也應避免接觸1歲以下幼兒、孕婦與抵抗力較差者，避免出入公共場所，要佩戴口罩，避免疫情進一步傳播。

疾管署表示，針對群聚事件，衛生單位已展開各項防治工作，並持續進行相關疫調，亦針對與個案接觸的醫護相關工作者，進行疫苗接種史調查，未具抗體者安排儘速接種暴露後預防的MMR疫苗或IMIG免疫球蛋白。

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疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，今年累計14例麻疹病例，年齡介於20多歲至40多歲，7例為本土病例（含3起群聚），另7例為境外移入病例，其中2例感染國家為馬來西亞、2例為航空器群聚感染、其餘3例分別為泰國、柬埔寨及越南。本土及境外移入病例數，均為5年同期最高。

疾管署指出，麻疹為高傳染性疾病，且各國通報資料顯示，今年全球麻疹整體疫情為近10年第2高，僅次於2019年，於年初驟升後至3月達高峰，目前已回到往年同期水平。近期於美洲加拿大11月初疫情仍有上升趨勢；鄰近國家中泰國及越南胡志明市疫情嚴峻且正處高峰，民眾出國期間應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的地方建議佩戴口罩。（編輯：李亨山）1131203