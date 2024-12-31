加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

北市增1例麻疹境外移入 曾至北投、搭乘捷運淡水信義線

2024/12/31 17:20（12/31 18:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北31日電）台北市衛生局今天公布新增1例麻疹境外移入病例，已掌握接觸者共214人，個案可傳染期曾在北投地區活動，並搭乘捷運淡水信義線，提醒曾出入相同場所的民眾自主健康管理。

台北市衛生局今天發布新聞稿表示，這名麻疹境外移入病例為50多歲本國籍女性，18日自越南旅遊返國，28日因發燒、出疹等症狀就醫並通報採檢，今天研判確診。包含個案同住者在內，已掌握接觸者共214人，將進行18天健康監測。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

衛生局同時公布個案可傳染期間活動足跡，包含25日晚間至北投金太陽小吃店、27日上午在北投區石牌路2段永和豆漿用餐，並曾自台北捷運淡水信義線明德站搭乘至奇岩站，提醒在相同場所出入的民眾進行自主健康管理至明年1月14日。

衛生局指出，麻疹傳播力非常強，出疹前4天至後4天都具有傳染力，與確診者接觸後10至12天會出現發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎等症狀，接觸者若無疑似症狀可正常生活，但建議要配戴口罩、不要出入公共場所，若出現症狀應儘速主動聯繫居住地的健康服務中心安排就醫。（編輯：蕭博文）1131231

#台北市衛生局
延伸閱讀
麻疹增3例 醫院群聚2例、柬埔寨境外移入1例
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：