流感累計死亡10年同期新高 40多歲女併發肺炎逝

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（中央社記者曾以寧台北31日電）流感進入流行期，疾管署今天表示，新增10例死亡，本流感季累計死亡數85例，為近10年同期新高。其中有北部40多歲具氣喘病史女性，併發肺炎、呼吸衰竭、敗血性休克過世。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在例行疫報表示，12月24日至30日新增19例流感併發重症，另新增10例死亡。本流感季自今年10月1日起截至12月30日累計369例流感併發重症病例，年齡層以65歲以上長者為多，另外死亡病例累積85例，死亡數為近10年同期最高。

防疫醫師林詠青指出，重症死亡中，較年輕個案為北部40多歲女性，有氣喘病史，未接種本季流感疫苗，11月下旬出現劇烈咳嗽、呼吸喘、全身無力症狀，至診所就醫診斷為感冒，拿口服藥物後返家，但過幾日症狀加劇。

林詠青表示，個案12月上旬再到醫院就醫，X光檢查發現右側肺炎，確認感染A型流感H1N1，且併發肺炎、呼吸衰竭、敗血性休克，收治加護病房，但肺炎持續惡化，且併發細菌感染，住院3週仍不幸過世。

重症中較年輕個案，林詠青說明，為北部30多歲男性，有高血壓與慢性腎臟病史，未接種本季流感疫苗，12月中旬因呼吸喘就醫，醫師懷疑有肺炎建議住院，但個案沒有接受，3天後病況惡化，有發燒、意識改變情況，就醫發現腎功能異常。

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林詠青指出，經胸部電腦斷層檢查發現，個案有雙側肺炎與肺水腫，診斷為肺炎、呼吸衰竭與急性腎臟損傷，目前已住院近2週，狀況有好轉，但仍在加護病房密切觀察。

疾管署發言人曾淑慧指出，12月22日至28日類流感門急診就診10萬9100人次，較前一週上升13.5%，流感進入流行期，預估疫情高峰將落在農曆春節前後，屆時單週類流感就診上看15萬人次。（編輯：張雅淨）1131231