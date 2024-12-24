流感將進流行期 40多歲女發病當天甲狀腺風暴逝

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（中央社記者曾以寧台北24日電）衛福部疾管署今天表示，預估流感本週就會進入流行期；上週新增6例死亡，個案中有甲狀腺相關史的北部40多歲女性，在發病當天因甲狀腺風暴、肺炎、敗血症造成急性心肺衰竭亡。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫報表示，上週新增6例死亡，年齡介於40多歲至80多歲，其中4例（67%）未接種本季流感疫苗；另新增23例流感併發重症，年齡介於30多歲至80多歲，其中17例（74%）未接種本季流感疫苗。

李佳琳說明，本流感季自今年10月1日起截至12月23日累計350例流感併發重症病例，年齡層以65歲以上長者為多（占57%），另死亡病例累積75例，死亡數為近10個流感季最高。

防疫醫師林詠青說明，流感死亡較年輕個案為北部40多歲女性，有甲狀腺及高血壓病史，沒有接種疫苗，這次發病前4天有腰痛、血尿症狀到急診就醫，診斷為泌尿道結石；流感發病當天，因發燒、呼吸困難到急診就醫，發現時已經有低血氧狀況，胸部X光雙側肺炎，確為A型流感H1N1，診斷為流感併發肺炎。

林詠青指出，因為個案有甲狀腺疾病，醫師發現有甲狀腺風暴造成急性心臟衰竭情況，且病況變化快速，到急診就醫當天過世，主要死因為甲狀腺風暴、肺炎、敗血症造成急性心肺衰竭死亡。

新增重症病例中較年輕個案，林詠青說明，為南部30多歲男性，有慢性腎臟病史，沒打本季疫苗，有日本、香港等國外旅遊史；返台前2天有發燒、喉嚨痛、流鼻水、咳嗽有痰等症狀。

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林詠青說，個案返台當天到急診就醫，當時已呼吸急促、血氧偏低，確診感染A型流感H1N1，併發肺炎與呼吸衰竭，收治加護病房已近1週，目前仍在加護病房治療中。

國際疫情方面，李佳琳指出，近期日本、中國大陸北方、韓國、歐洲、美國與加拿大等地區，流感疫情都有上升趨勢，以A型H1N1為主，全球近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性率也略升。國內外疫情風險仍持續，因接種疫苗後約須2週後才會產生保護力，呼籲民眾盡速接種相關疫苗。（編輯：陳政偉）1131224