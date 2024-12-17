流感最快下週進入流行期 40多歲糖尿病男重症

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（中央社記者曾以寧台北17日電）疾管署今天表示，上週新增8例流感死亡，本流感季累計死亡數為10年同期新高，近期疫情緩升、上下震盪，估最快下週進入流行期。新增重症病例中有1例為40多歲糖尿病男個案。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在例行疫報表示，12月10日至16日新增18例流感併發重症、另新增8例死亡，本流感季自今年10月1日起截至12月16日累計327例流感併發重症病例，且死亡病例累積69例，為近10個流感季同期最高。

疾管署發言人曾淑慧表示，12月8日至14日門急診就診計7萬3162人次，較前週略降2.8%；目前疫情呈現緩升、上下震盪趨勢，但預估最快下週就會進入流行期。

新增重症病例中較年輕個案，防疫醫師林詠青說，有名北部40多歲個案，有糖尿病，但本次就醫前不自知，也沒有接種本季流感疫苗。12月上旬出現嚴重咳嗽2、3天，後來又因虛弱無力、意識狀態改變，經家人送到急診，已經意識不清，且發燒、血壓偏高。

林詠青說明，個案經檢查發現，血糖特別高、肝腎功能異常，給予流感抗病毒藥物；不過當時醫師觀察其呼吸費力，且後來血壓急速下降，研判已有休克狀況，轉送加護病房、通報流感併發重症，確診H1N1病毒株，住院第6天病況改善，轉出加護病房，目前仍在觀察中。

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林詠青提醒，這名個案若以年齡看，尚不是公費流感疫苗對象，但若事前知道有患慢性病，就符合公費流感對象；流感H1N1不僅會影響幼年老年族群，慢性病也會受影響，但有些慢性病並沒有明顯症狀，除非健檢不會發現，提醒民眾要注意。

疾管署統計，截至12月16日止，公費流感疫苗接種數約562.6萬人次（疫苗使用率約85.4%），低於去年同期（617.3萬人次），另全國65歲以上長者流感疫苗接種率為43.3%，學齡前幼兒則為60.7%，皆尚未達接種目標，呼籲符合公費流感疫苗資格民眾儘速前往接種。（編輯：李亨山）1131217