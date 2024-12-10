中部男赴越南探親染麻疹 返台確診匡列接觸者81人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北10日電）疾管署今天公布新增1例境外移入麻疹病例，為中部40多歲男性，從越南探親返台當天出現發燒、鼻炎、喉嚨痛等症狀，隔日就醫住院治療，目前掌握接觸者共81人，監測至12月27日。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天在例行疫報說明，這名個案在11月12日至12月1日至越南探親，返台當天出現發燒、鼻炎、喉嚨痛等症狀，隔日至醫院就醫並住院治療，12月5日出現紅疹後收治於隔離病房，經醫院通報檢驗確診，將於12月10日解除隔離。

曾淑慧說，衛生單位已經針對與個案的醫護及航空器等相關接觸者，進行疫苗接種史調查，未具抗體者安排儘速接種暴露後預防的MMR疫苗或IMIG免疫球蛋白，目前掌握接觸者共計有81人，包括同住家人4人、就醫接觸者49人、航空器接觸者28人，將一一監測。

據疾管署統計，國內今年累計15例麻疹病例，年齡介於20多歲至40多歲，7例為本土病例（含3起群聚），另8例為境外移入病例，其中2例為航空器群聚感染、其餘感染國家分別為馬來西亞及越南各2例、泰國及柬埔寨各1例。今年本土及境外移入病例數分別高於2020年到2023年同期的0到2例，本土及境外移入病例數均為5年來同期最高。

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，今年上半年全球麻疹疫情驟升，下半年疫情一度趨緩，但東南亞卻未見明顯下降趨勢，與往來較頻繁的國家當中，泰國疫情甚至於7月起開始驟升，目前每個月都通報多達千例規模，明顯高於往年；越南胡志明市9月也有疫情爆發，且疫情仍在上升，目前每週通報300多例，並有擴散至鄰近同奈及平陽省的趨勢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

疾管署提醒，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，且近年個案多曾於幼童時期接種過疫苗，惟因接種疫苗後產生的免疫力衰退，導致感染後症狀較不典型，請醫師提高警覺，於病人就醫時，若發現麻疹疑似個案，應立即通報；民眾如有疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及暴露史。

疾管署呼籲，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒，儘速至衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區。（編輯：陳政偉）1131210