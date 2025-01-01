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醫藥食品農業攜手 國家級抗生素管理行動計畫啟動

2025/1/1 12:49
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（中央社記者曾以寧台北1日電）抗生素抗藥性為全球十大健康威脅之一，國家級抗生素抗藥性管理行動計畫今天起正式啟動，政府將跨醫藥、食品、農業3單位合作，強化抗生素抗藥性防治、減緩抗藥性傳播。

疾管署發言人曾淑慧說明，抗生素在醫療上，是非常重要的醫療處置，若管理沒有做好、產生抗藥性，病人即使手術非常成功，也可能因為產生抗藥性，患者發生敗血症導致死亡。因此，必須避免抗藥性發生，讓抗生素能有效使用在醫療上，以避免患者病人在做醫療處置時，不會因此無藥可醫。

疾管署說明今年工作重點，包含第1、醫療照護機構抗生素抗藥性防治。疾管署將成立國家級抗藥性防治和教育推廣中心，強化對民眾及醫療專業人員風險溝通；並擴大推動醫療機構抗生素管理專案，辦理感染管制查核品質及感染管制量能獎勵計畫，以提升照護機構預防導尿管相關感染照護品質，優化抗生素抗藥性與醫療照護相關感染監測。

第2、強化抗生素用藥安全與食品安全。食藥署將透過主動監測臨床重要抗生素的製造及輸入量，加強供應監控與違規查緝，同時推廣用藥安全教育，提升民眾用藥知能；並針對臨床重要抗生素執行品質檢測，掌握市售抗生素品質現況；另將檢測食品中高風險微生物的抗藥性，分析其對食品安全及消費風險的影響。

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第3、動物抗生素抗藥性防治。農業部將透過抗生素替代物質生產效益評估，及建立飼養動物使用抗生素替代管理措施，以發展畜禽養殖場抗生素減用策略，並強化動物用抗生素銷售量及動物保護藥品流向管理。另辦理獸醫學生謹慎使用抗生素教育等活動，提升對抗藥性警覺性及加強獸醫專業教育。

疾管署表示，抗生素抗藥性為因應後疫情時代亟需關注的重要挑戰之一，衛生福利部及農業部將共同推動這項計畫，跨域合作、齊心協力遏止抗生素抗藥性的發生，以改善人類、動物、植物及環境健康，促進永續發展。（編輯：李亨山）1140101

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曾淑慧
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