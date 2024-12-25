麻疹群聚個案足跡曾至彰化台北 搭過雙鐵北捷

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（中央社記者曾以寧台北25日電）衛生福利部疾病管制署今天表示，醫院相關麻疹群聚事件累計已12人確診。疾管署公布其中1名個案足跡，12月14日曾從彰化縣搭乘大眾運輸到台北市參加C.W.T同人誌活動。

疾管署發言人曾淑慧提醒，曾於同時段出入相關場所的民眾，自主健康管理18天（最晚監測至明年1月5日），如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫並告知接觸史，由衛生單位協助安排就醫。自主健康管理期間應避免出入公共場所，並佩戴口罩，以降低病毒傳播風險。

疾管署日前公布國內今年首起醫院麻疹群聚事件，指標病例為中部40多歲男性，從越南探親返台當天出現發燒、鼻炎、喉嚨痛等症狀，隔日就醫住院治療，引起院內感染群聚。疾管署今天再公布此起群聚新增7例確診，累計已12例，為近5年感染數最高的麻疹群聚事件。

曾淑慧對媒體表示，其中1名50多歲女性陪病家屬，經疫調發現，在可傳染期間有彰化縣及台北市公共場所活動史，且曾搭乘大眾交通運輸工具，因此公布相關足跡。

個案足跡包含，12月14日自台鐵花壇火車站搭乘區間車至台鐵新烏日站，從台中搭乘高鐵至台北，並於上午10時30分至下午4時30分在台灣大學綜合體育館參加C.W.T 台灣同人誌活動，隨後再搭乘大眾運輸返回台鐵花壇站。

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此外，個案也曾於12月18日下午3時至4時到全聯花壇學前店（彰化縣花壇鄉學前路115號）、水文黃昏市場（彰化縣花壇鄉學前路162-222號）。

疾管署提醒，民眾出入醫院或人潮密集的公共場所等，應戴口罩以降低病毒傳播的風險。此外，應避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒至麻疹流行地區；一般民眾（特別是1981年後出生的成人）如計劃前往流行地區，出國前2至4週可先就醫諮詢評估是否需自費接種MMR疫苗。（編輯：管中維）1131225