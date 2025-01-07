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醫提醒備孕者若打MMR疫苗防麻疹 須隔1個月再懷孕

2025/1/7 19:51（1/7 20:19 更新）
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（中央社記者沈佩瑤、曾以寧台北7日電）麻疹中部醫院群聚案擴大，足跡遍及北中南。醫師提醒，懷孕婦女應避免到高風險區；備孕者可接種MMR疫苗增加保護力，但接種後1個月內不可懷孕，增流產、胎死腹中風險。

衛生福利部疾病管制署今天表示，麻疹中部醫院群聚新增2例確診，為30多歲與40多歲男性，分別為陪病者與看護，此群聚共匡列接觸者3123人，為5年來麻疹群聚匡列最多人數，其中1609人監測期滿，整體將監測至23日；另新增2例境外移入。

得過麻疹的人具有終身免疫力，而台灣從1978年起全面推行嬰幼兒接種相關疫苗，因此1981年（含）以後出生者，多數沒得過麻疹，且小時候打過的疫苗，保護力已在衰退，近期隨麻疹中部醫院群聚如滾雪球般越滾越大，出現是否需要補打討論聲浪。

由於MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗）疫苗不建議在孕期施打，馬偕醫院婦產科資深主治醫師黃閔照接受中央社記者電訪表示，女性如有備孕計畫，為預防懷孕期間受感染，增加早產、流產，死胎機率，可接種MMR疫苗來提升保護力。

不過，黃閔照強調，接種後隔1個月才能懷孕，因MMR疫苗為減毒疫苗，仍有可能間接造成胎兒感染，極低比例會導致畸形，機率不像德國麻疹那麼高，另外就是流產、胎死腹中的風險也會增加，但是否要繼續懷孕應與醫師討論。

至於懷孕婦女，黃閔照說，懷孕初期感染麻疹，會有一定的流產或胎死腹中風險，中期影響較小，生產時要注意是否傳染給寶寶，如果母體沒有給予足夠保護力，新生兒重症風險高，這2個時間點須特別留心；因麻疹傳染力強，戴口罩也很難完全阻絕，應盡量避免前往高風險區，若家中有人接觸過，最好隔離一段時間為佳。

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疾管署發言人曾淑慧告訴中央社記者，目前國內公費提供出生滿12個月即滿5歲幼童接種MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗）疫苗，國內疫苗接種率高達95%，持續呼籲未接種的5%盡快補接種；對於年紀太小、還沒有接種疫苗的孩子，建議避免帶到流行地區。

疾管署並建議，1981年（含）以後出生者，如獲悉前往東南亞國家等流行地區，可經醫師評估接種疫苗後再出國，以降低感染風險。孕婦部分，曾淑慧說，可以到醫療院所評估，如果想打的話，可以自費接種；醫護人員也可追加接種，其他一般民眾的風險較低。國內疫苗供應上，目前評估沒有短缺情況。（編輯：陳政偉）1140107

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