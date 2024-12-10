「蘋果病」東京流行 疾管署籲孕婦兒童避免前往疫區

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北10日電）症狀類似感冒、臉頰會出現紅疹的「傳染性紅斑症」俗稱「蘋果病」，正在日本東京等地流行。疾管署今天提醒，目前國內僅零星個案，戴口罩、勤洗手可預防，建議孕婦和兒童避免前往流行區。

日本放送協會（NHK）報導，包含東京、千葉、埼玉、神奈川等1都3縣達到流行警戒，部分地區患者人數創下25年來新高，引發關注。

衛生福利部疾病管制署副署長曾淑慧今天告訴中央社記者，日本俗稱「蘋果病」的 傳染性紅斑 傳染性紅斑（蘋果病）小百科 是一種出疹性疾病，又叫第五種病。

前期症狀：發燒、疲倦、頭痛、流鼻水等類似感冒的症狀，約持續1至2週，之後就會出現典型的疹子。

出疹狀況：首先在臉頰出現紅疹（嘴角四周則不會出現疹子），接著在軀幹、四肢出現斑丘疹，且會形成如蕾絲邊狀的特別紅疹。

懷孕婦女感染到細小病毒時，有機會傳染給胎兒，造成流產；因此懷孕婦女應避免與患者接觸。 資料來源：三軍總醫院官網 看更多 關閉 症（erythema infectiosum），是由微小病毒B19所引起，傳染途徑是由飛沫傳染，較常見於小孩子。

傳染性紅斑症通常會先出現上呼吸道症狀如發燒、流鼻水類感冒症狀，在這些症狀出現後，臉部兩側面頰變得紅通通，像被打了巴掌，又像是「蘋果臉」，軀幹及四肢也可能出現對稱性、會癢的紅疹。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

曾淑慧表示，微小病毒B19在國內並非法定傳染病，不會強制醫院通報。依疫情定點監測站、合約實驗室檢驗等，國內目前僅有一些零星個案發生，並沒有傳出相關疫情，但仍會持續監控日本疫情。

如何預防傳染性紅斑症，曾淑慧說明，可透過手部衛生、呼吸道禮節及戴口罩等方式，尤其秋冬季節，包含流感、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、麻疹等病毒都屬活躍，建議旅遊要避免到擁擠地區，多戴口罩。對於孕婦和兒童，目前沒有特異的防護措施，建議流行期間應避免到流行地區，以減少感染。（編輯：張雅淨）1131210