出國吃喝不想踩雷 食品消費紅綠燈助釐清

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（中央社記者沈佩瑤台北4日電）出國吃喝、買土產怕踩地雷，看網路評論外，專家建議可查詢食藥署「食品消費紅綠燈」，每天從13個國家（地區）、共14個網站蒐集各國食品回收警訊；在當地則要小心糞便等污染地雷。

出國享受美食、購買土產通常是必備行程之一，衛生福利部食品藥物管理署今天在例行記者會中，邀請中國文化大學觀光事業學系副教授魏玉萍提醒注意事項，避免禍從口入。

魏玉萍表示，很多人都會透過網路搜集必吃清單，但有3大污染源地雷要小心，包括物理性如糞便、化學性如農藥、生物性如微生物；另外還有一些食品可能標示不符，比方過敏原標示等，民眾務必睜大眼睛。

對於買伴手禮回台分享，魏玉萍表示，要留意當地食品安全相關資訊，這點可查詢食藥署「食品消費紅綠燈」，如有公告的品項，可連結回原食品回收警訊網站，並檢視是否買到同品項、同批號或同效期產品，也要留意食品標示資訊及保存方式，像是過敏原、保存期限等，並避免購買生鮮農產品或含肉製品。

食藥署食品組副組長蕭惠文簡報指出，「食品消費紅綠燈」每天主動蒐集美國、英國、加拿大、日本、紐西蘭、澳洲、香港、愛爾蘭、新加坡、法國、比利時、西班牙及南韓共13個國家或地區，以及接收歐盟食品和飼料快速預警（RASFF）通報國際食品回收警訊。

自民國109年1月1日起至今年11月30日止，食藥署已監控6070則國際食品回收警訊，包括綠燈6011則、黃燈57則及紅燈2則。綠燈為「產品未進入我國市場，或危害人體健康的可能性極微」，黃燈為「產品有輸入並進入我國市場流通，對人體無立即性危害或有危害疑慮，須進一步調查並改善」，紅燈則為「該產品已在國內市場流通，且對人體有立即或重大危害」。

食藥署提醒，國外採購回國的食品，除有限量規定外，攜帶回國的食品僅能供個人自行食用，不得在國內販售，違者可依食品安全衛生管理法第47條14款處新台幣3萬至300萬元罰鍰，包含錠狀、膠囊狀食品供個人自用，每種至多12瓶（盒、罐、包、袋），合計不超過36單位為限；一般食品供個人自用時，價值需在1000美元以下，且總重量在6公斤以內。

食藥署副署長林金富舉例，中秋節前後，有些民眾會從國外購入含有豬肉的月餅，若剛好從非洲豬瘟疫區返國，則同時違反食安法與動物傳染病防治條例，會以較重罰則開罰。

財政部關務署提醒，對來自疫區入境旅客手提及託運行李實施100% X光檢查，請民眾勿心存僥倖，以攜帶來自非洲豬瘟疫區豬肉及其製品為例，初次查獲即處20萬元罰鍰。（編輯：張雅淨）1131204